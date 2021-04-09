宝宝会走为何总要抱？快来了解原因

最近，好多宝妈在后台吐槽，说自家宝宝明明会走路了，但一带出门就要抱，不抱吧宝宝不开心，抱吧自己吃不消。你有没有遇到过这样的事呢？其实，宝宝一出门就要抱主要有以下几个原因，一起来看：

▼ 自己走累了

宝宝刚学会走路这项新技能，超兴奋，有一种巨大的满足感和成就感，即使走很多路也不觉得累，总想到处走一走看一看。这个时候如果你想抱他他还不愿意呢，觉得自己的自由被限制了。

当走路成为一种习惯后，宝宝没了新鲜感不能从中获得满足感和成就感，就会觉得走路没意思，甚至觉得走路是一种负担，因为出门要自己走路很辛苦。

宝宝还小时，爸妈可能会带宝宝去离家近的地方玩耍，即使去远一点的地方，也会主动抱起宝宝，不让他累着。因此，宝宝长大后会觉得走路很累。

如果宝宝感到累想要抱抱，爸妈不妨答应，让他获得心理上的满足感，同时歇一歇。再说，随着宝宝慢慢长大，你抱孩子的机会也越来越少，要珍惜哦~

▼ 想看得更远

外出时，宝宝会看到很多新奇的事物。如果让宝宝自己走路，他只能看到车轮和人的腿部，看的不完全，很快就会感到无聊。而宝宝被爸妈抱起来就可以看得更远看得更多啦~对了，这样对大脑发育也有好处。

因此，宝宝伸手要爸妈抱抱时，请满足以下他，还能促进他的大脑发育呢~

▼ 感到害怕

宝宝个头小小，外面的车辆、陌生人在他看来都特别高大，不免会心生害怕，甚至感到恐惧。这个时候，宝宝自然想要从熟悉的爸爸妈妈那获得安全感啦~

通常，宝宝在熟悉的环境中活泼好动，处在陌生的环境时会很害怕。这是人之常情嘛~因此，宝宝走着走着回头找你要抱抱时，可以满足一下他，给他一些安全感，帮他消除害怕、恐惧的心理，这样宝宝内心就强大起来啦~

另外，平时可以多带宝宝出门，熟悉一下周围环境，让他慢慢不那么惧怕陌生的事物。

最后提醒大家，当宝宝伸手要抱抱时，请不要直接凶巴巴拒绝，建议先耐心和他沟通。如果宝宝坚持要抱抱，不妨和他玩你跑我追的游戏。宝宝觉得这个游戏好玩，往往愿意继续自己走路，还超开心。如果以上方法不管用，宝宝还是要抱抱，那就答应他吧，只能自己辛苦一些了。

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