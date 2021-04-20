关于讨好型人格，别再说这样的话，小心害了娃！

所谓的讨好型人格，简单地讲就是指不懂怎么拒绝他人的不合理要求，总让自己利益受损，心里受委屈。不少年轻人备受困扰，在为人父母后非常怕自己的孩子也受这种苦。其实，孩子是否会形成讨好型人格和家庭教育有密切关系。快来康康，如何避免让孩子成为讨好型人格的人。

什么是讨好型人格？

不少人觉得，你对别人好，别人也会对你好。为了得到这种正向情感，他们会讨好别人，比如喜欢夸奖他人、别人求助立即答应等。

其实，当一个人表达善意后，可能会得到他人的恶意。就拿孩子生活中的一件小事举例，孩子去小商店买东西，其他同学要他帮忙带零食。孩子为了和同学搞好关系，答应了同学的要求，可得到的结果是不一样的：

一种情况是，同学懂得感恩，零食买回来后立即付钱，还会多给一些钱做为感谢或下次主动帮忙带东西；

还有一种情况是，同学拿到零食后迟迟不付钱，或者每次都要求别人帮他带东西，但每一次都没有回报。

没有讨好型人格的孩子，面对第二种情况，下次不会再帮同学带东西。而有讨好型人格的孩子下次还会帮忙带东西，但他内心不愿意，感到委屈，可为了不影响所谓的同学关系，只能强忍着。

孩子出现讨好型人格，和多方面因素有关。无论是童年幸福的孩子，还是童年不幸福的孩子，都有可能形成讨好型人格，认为只有自己表现好、主动帮忙或认错，才有可能得到别人的关爱。

说到底，孩子出现讨好型人格，和父母的教育有很大关系。

讨好型人格的孩子有这些表现

如果孩子有以下这些表现，说明他有讨好型人格，父母要多注意！

1.非常敏感

有这种人格的孩子很善良，而且非常在意别人对自己的评价，能够关注别人的需求并及时提供帮助。

2.害怕冲突

有讨好型人格孩子害怕和人产生冲突，和人争吵时会主动让步，想要维持和谐、温馨的氛围。

3.顺从别人想法

和同学组织活动时，有讨好型人格孩子不敢提出自己的建议，或者自己的想法和他人想法有冲突时，听从同学的想法。

爸妈常说这三句话，孩子容易出现讨好型人格

通常来说，做父母的老是对孩子说以下这三句话，孩子很容易形成讨好型人格。

1.“大方一点，才能交到朋友”

有的父母认为，孩子喜欢分享、对人大方，这样才能获得他人的友谊。但这么做会使孩子在处理同学和朋友关系时，习惯委屈自己，成全别人。

2.“你考的分数这么低，说出去都丢人”

父母经常说这句话，会让孩子认为只有自己考试成绩好，表现优秀，才能得到关爱，也就是说，得到他人喜欢是有条件的。比如，孩子很难拒绝别人、在他人面前好好表现自己，过于看重别人对自己的评价，如果别人不喜欢自己就难以释怀。

3.“不乖的孩子会招人讨厌”

孩子的性格、气质等很多时候是天生的，有人活泼好动，有人安静沉稳，这些性格特征本来没有好坏之分。

但有些父母常常跟据自己的需要，去要求孩子养成不同的性格。比如说，父母心情烦躁时，会要求孩子乖巧、安静；看到其他孩子积极表演节目，又希望自家孩子调皮、活泼。

然而，父母常把“不乖的孩子会招人讨厌”这样的话挂在嘴巴，不仅违背孩子自身气质，还是使其下意识地调整自己去适应他人，自己做不到时容易陷入到自卑的情绪中。

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