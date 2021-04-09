宝宝哭太久伤大脑？这些情况才要注意！

生活中，有些家长听信“婴儿大哭超过20分钟伤大脑”的说法，见不得宝宝哭。事实真的如此吗？让我们接着往下看：

婴儿哭太久伤大脑？

据外媒报道，美国医生皮尼罗普林奇认为，如果宝宝大哭超过20分钟，大脑就会受到损伤。宝宝嚎啕大哭时，若不予理睬，他们确实哭累了会自己停下来，但失望、压抑的情绪会使他们的身体分泌一种“压抑激素”，对大脑产生负面影响。如果这种情况反复发生，那么会给孩子的成长留下阴影。

对此，我国儿科医生梁超表示，即便宝宝大哭很久超过20分钟，若没有出现明显闭气缺氧这一情况，应该不会造成损伤大脑的严重后果。在他看来，所谓的大脑伤害更多的是心理上的，所以大家不用太担宝宝哭太久造成大脑出现不可逆的生理性损伤。

也就是说，宝宝不是不能哭，也不是宝宝一哭就要立马制止。若宝宝只是哼唧几声，那么可能等一会儿再安抚；若宝宝哭个不停，家长就要上心了，最好不要让他哭闹超过20分钟。

宝宝哭闹3情况要注意

1.哭声低微

宝宝哭声无力或嘶哑，脸上露出不舒服的表情，表现为无助的低声哭泣。这说明宝宝身体虚弱，或者所患疾病严重、病程长。

宝宝大哭大闹容易引起家长重视，低声哭泣却往往会被忽视。宝宝出现这种情况可能是疾病加重，应尽快到医院就诊，千万不要延误，以免错过最佳治疗时间。

2.惊哭

宝宝老是夜醒，睡着睡着就醒了，哭一会儿，再睡一会儿，反反复复。哭泣时闭着眼睛，同时肢体抖动，好像受到惊吓一般。

这是夜惊的表现，可能是缺钙导致。如果是这个原因，家长可以考虑给宝宝补钙、维生素AD等营养素。但如果宝宝哭声急切宏亮，甚至表现为尖叫样哭声，且是突然发作或停止，可能是颅内有病变，应及早就医。

3.急哭

常伴有消化道症状，多发生在大便前，有可能是肠痉挛引发。宝宝哭声很急，有可能伴随着肠鸣音。宝宝腹痛时会在睡梦中哭闹，常常是闭着眼睛哭，两腿蜷缩，弓着腰或者手捂着肚子。

如果是这种情况，可以尝试让宝宝去厕所排大便。宝宝如厕后舒服了，哭声也会停止。请注意，不要给宝宝揉肚子，非但不能缓解腹痛，反而会刺激肠道使腹痛更剧烈。如果宝宝腹痛严重，要及时带他就医。

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