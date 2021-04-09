逗娃开心，这些行为千万不能有！

面对萌娃，谁有抵抗力呢~一看到可爱的宝宝，我们就忍不住逗逗他。但可不是怎么逗都可以！以下这些逗宝宝的行为有不小的安全健康隐患，大家千万要注意！如果有人对你家宝宝做了，一定要及时阻止哦~

1.抛高高–颈椎脱位

有的宝宝挺爱玩这个游戏的，但把宝宝抛向高空很危险，可能会导致其颈椎脱位。万一家长没有接住宝宝，那太可怕了！

2.“坐飞机”–脑神经损伤

不少成人喜欢双手抓住宝宝的脖颈和脚腕，向上高举，然后转圈圈。这么做不仅有跌伤宝宝的可能，还可能会使小宝宝脑神经受损，不利于大脑发育。

3.过度逗宝宝笑–缺氧、窒息

要知道，宝宝的自我控制力比较差，一直发笑可能会引起缺氧，窒息，甚至引发暂时性脑缺血，造成脑损伤，留下口吃的后遗症。还有，如果宝宝发笑时嘴张得太大，容易导致下巴脱臼。而睡前一个劲儿逗宝宝笑，会影响他正常入睡。

4.转圈圈–脱臼、骨折

有些成人喜欢拉着孩子双手玩转圈圈。玩这个游戏容易使宝宝头晕眼花，站立不稳导致摔伤。

5.“拔萝卜”–关节脱臼、脊椎骨受损

如果家长拉着宝宝的手离开地面时没控制好力度，可造成宝宝手腕关节和肩关节扭伤。

6.乱捏鼻子–损伤鼻黏膜和血管

经常用手捏宝宝鼻子来逗他开心的家长也不少。这一做法并不可取，如果鼻腔中的分泌物通过耳咽管进入中耳，可致中耳炎，甚至引起水肿影响呼吸。

再说，婴幼儿的鼻子十分脆弱，血管较多，鼻腔短小，过度捏压，容易使宝宝的鼻黏膜和血管受损，严重时甚至会降低鼻腔的抵抗力。

7.捏宝宝面颊–降低腮腺管收缩能力

有些成人看到宝宝活泼可爱，皮肤嫩嫩滑滑的，总是忍不住去捏捏。这样做是不对的，容易使局部软组织和血管神经受到伤害，还会造成腮腺管收缩能力下降，引发腮腺炎，出现流口水症状。

8.“中弹”–异物卡喉

不建议大家不能和宝宝玩这个危险的游戏，比如让宝宝张开口，向他口中投食物，如花生米、豆子等。这些食物一旦进入气管，后果不堪设想。

9.触摸生殖器–泌尿系统感染

好多人恶趣味喜欢摸宝宝生殖器，逗孩子开心。这么做宝宝可能也会玩弄生殖器的坏习惯。宝宝的尿道短、粘膜薄嫩，乱摸容易引发泌尿系统感染。还有，也不利于保护宝宝的隐私。因此，请大家不要这样做。

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