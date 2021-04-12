小北鼻为何会这么可爱？一切都是为了生存！

小婴儿为什么看起来那么那么可爱？圆乎乎的小脸，可爱的小手，肉滚滚的小脚丫，矮油喂，真是越看越可爱，越看越喜欢！

其实呀，宝宝们这自带可爱的属性也是为了生存。今天这篇文章，我们就来好好说说：

♥ 婴儿自带可爱属性，处处惹人爱

上世纪30年代，奥地利诺贝尔奖得主康拉德·洛伦茨首次提出了“婴儿图式”的概念。康拉德认为，婴儿之所以那么可爱，是因为他具备很多可爱的特征，比如圆圆的大脑袋、又大又饱满的额头、大眼睛、短鼻子、小嘴巴以及圆滚滚的身体。

这些特征会使人的大脑产生愉悦感。而且，不止是人类，小狗、小兔子、小猫等其它生物，只要具备“婴儿图式”的特征，同样能让人产生愉悦感、抚养欲和保护欲。

1.可爱的宝宝能让人感觉愉悦

之前听到一位男士吐槽，说自从有了宝宝后，妻子越来越嫌弃他了。宝宝出生前，夫妻俩每天都腻腻歪歪，甜蜜得不要不要的；宝宝出生后，妻子一看到宝宝，就不由自主地笑；而一看到他，就各种嫌弃，要么不耐烦要么找麻烦，很是无语。

这还真不能怪你老婆哦！这是因为人的大脑中有一个名为伏隔核的区域，这个区域负责调节人的欲求动机和奖励加工，而伏隔核中含有的多巴胺可以释放快乐源泉。

而婴儿可爱的面孔就可以激活伏隔核的神经反应，从而释放出多巴胺，让人更加快乐。而成人面孔无法激活伏隔核，自然惨遭“嫌弃”。

2.婴儿的脸更能吸引注意力，获得偏爱

研究发现，和成人的脸相比，人类对于宝宝的关注具有跨年龄段的普遍性。不管是老人还是孩子，都会对婴儿更加偏爱，是真正意义上的“老少通吃”。

与大叔的脸相比，婴儿脸部的特征（肉乎乎、圆滚滚）会额外激活其他脑区，比如眶额叶皮层。而眶额叶皮层负责决策，可以使人的大脑在很短的时间内快速分辨出婴儿的脸和大叔的脸。

而且，婴儿肉乎乎的脸可爱又亲和，就跟小天使一般，很快就可以吸引人们的注意力，让人越看越入迷，就算看一整天也不会感到烦~

♥ 婴儿自带可爱属性，主要是为了生存！

研究发现，婴儿可爱的面孔会让人不自觉地对孩子产生爱，并且想要主动抚养照顾。婴儿越可爱，这种现象就越明显，不管这个婴儿是不是和自己有血缘关系。

密歇根大学进化心理学家丹尼尔·克鲁格认为，婴儿的可爱是博人关注的一种方式，通过这种方式可以让他们获得更多的生活资源，从而赢得足够的时间发育成高智商物种。

要知道，人类在婴儿时期还是相当脆弱的，不具备自我保护和自主觅食的能力，如果无法获得成人的照顾，根本难以存活。而可爱是他们吸引成人保护和照顾的重要手段，可以让他们获得食物，保证安全，从而有足够的时间成长。

刚出生的宝宝并不漂亮，甚至有点丑，但因为十月怀胎以及基因的关系，父母们仍然会觉得孩子很“萌”，愿意照料他们。随着月龄的增长，宝宝的五官逐渐张开，到了五六个月时，基本就达到了可爱的“高峰期”。即便把家里弄得乱糟糟，妈妈劳累不堪，但只要看见他们可爱的脸和纯真的笑容，妈妈也会很快原谅他们。

但是，这种可爱也并不是一直存在的。宝宝到了4岁半左右，脸会越来越成人化，“婴儿图式”的影响慢慢消退。所以孩子犯熊时，妈妈们也就会越来越嫌弃，没有小时候那么包容啦~

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