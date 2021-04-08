学会这几招，让宝宝爱洗澡皮肤好好

宝宝的皮肤又薄又嫩，厚度只有成人的1/10，对外界的伤害防御能力较差。如果家长护理不当，容易导致宝宝出现过敏、红肿等皮肤问题。那么，如何避免发生这些皮肤问题呢？给宝宝洗澡就是一个方法，可以减轻对皮肤造成的损伤。

在给宝宝洗澡前，父母要做好以下这些准备哦~

1.选择合适的沐浴产品

宝宝的皮肤十分敏感，很容易对沐浴产品中的化学成分产生过敏反应。所以，妈妈要给宝宝使用“不含香精”、“不含皂”，油性较大而碱性小、刺激性较小的婴幼儿专用沐浴产品。

tips：

宝宝的皮肤表面有一层油脂，这层油脂相当于一层隔离层，不但可以隔绝外界的有害物质，还能起到保湿的作用。如果将这层油脂洗掉，导致皮肤暴露在空气中，很容易遭受空气中细菌等有害物质的刺激，增加皮肤损伤的风险。

婴幼儿专用的沐浴产品PH值通常呈5.5，是弱酸性的，给宝宝使用较为适宜。要知道，偏碱性的沐浴产品有可能会破坏宝宝皮肤表面的油脂，不利于皮肤健康。另外，建议选择含有无泪配方的沐浴露，可以避免泡沫进入眼睛造成不适，导致宝宝抗拒洗澡。

2.提前准备好所需物品

包括沐浴时以及之后要用到的澡盆、沐浴露、毛巾、大浴巾、干净的衣服、尿片、婴儿身体乳等用品。提前准备好，可以减少中途取东西导致宝宝着凉的几率。另外，给宝宝洗澡之前，记得提前修剪指甲，以免指甲刮伤宝宝的肌肤。然后还要用肥皂或洗手液洗净双手。

3.控制好室温和水温

给宝宝洗澡时，最好将室温控制在26～28℃之间，这样宝宝感觉比较舒适。而洗澡水的温度控制在37℃～42℃左右较好。还有，给宝宝洗澡之前，家长一定要提前试温，以免水温过烫造成宝宝肌肤损伤。

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