宝妈注意这几点，防胀气效果立马见

很多家长遇到宝宝胀气时，不知道该怎么办才好。其实，宝宝胀气大多是消化系统发育不成熟、喂养姿势不正确、奶嘴不合适、喂奶姿势不正确等原因造成的。只有找到具体原因才能对症下药。下面就来学习一下避免宝宝胀气的相关知识吧！

针对母乳喂养宝宝

母乳喂养的宝宝经常胀气，很可能与妈妈的饮食有关。为了避免宝宝胀气难受，妈妈最好不要吃番薯、黄豆、板栗等容易引起胀气的食物。如果妈妈已经节制饮食，但宝宝胀气仍不见缓解，说明胀气不是母乳造成的。

针对配方奶喂养宝宝

宝宝喝配方奶粉出现腹胀情况，可以尝试更换奶粉的牌子，再观察宝宝胀气有没有缓解。奶粉喂养的宝宝发生胀气，有可能是乳糖不吸收引起的，如果就诊后确定是这个原因，妈妈在给宝宝换奶粉时，就要购买不含乳糖或低致敏性的配方奶粉。一般来说，宝宝换奶粉后，胀气症状过两个星期就能得到缓解。

及时喂奶

宝宝饥饿、哭闹时给他喂奶，很容易导致宝宝吃得过急，进而吸入空气引起胀气。因此，妈妈一定要及时给宝宝喂奶。

注意喂养的姿势

给娃喂奶时，要使宝宝的脸正对乳房，身体或者头呈45°，让他将乳头和乳晕全都含在嘴里。使用奶瓶喂奶时，如果有“咕咕”冒泡的声音或者宝宝嘴角有奶液流出，说明宝宝没有把奶嘴含严实。另外，奶嘴孔的大小要跟随宝宝月龄的增长而改变，不宜过大、也不宜过小。

喂奶后记得拍嗝

给宝宝喂完奶后，不要马上把宝宝放到床，应拍嗝后再将他轻轻放到床上。具体方法是，将宝宝竖抱起来，手呈空心状轻拍后背，直至宝宝打嗝为止。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)