孕期天天晚睡，宅家里，当心娃日后难带！

人们常说孩子像父母，就连生活习惯也是如此。如果妈妈在孕期养成了不良的生活习惯，宝宝出生后会很难带。所以，想实现轻松带娃，在孕期一定要改掉以下坏习惯哦 ~

1.情绪多动，易燃易爆炸

怀孕期间，准妈妈体内激素水平有很大的改变，情绪会变得十分敏感，碰到不如意的事情容易产生愤怒、委屈的情绪，而子宫里的胎宝宝是能够感受到妈妈的怒火的。

这是因为准妈妈情绪波动剧烈时，血管会随之膨胀，血流会加快，这么一来胎宝宝就感受到焦虑情绪。胎宝宝长期在这种环境中成长，焦虑情绪可能会延续到出生后，出现爱哭闹的情况。

因此，想让宝宝出生后安静乖巧少哭闹，妈妈在孕期还是控制下自己的情绪哦~

2.不好好吃饭，没摄入足够的营养

女性怀孕后口味会发生一些改变，但并不代表可以偏食、挑食。孕期时如果没有确保营养的均衡摄入，会给胎儿的营养供给带来不利影响。一旦胎宝宝营养种类缺乏，发育会受到影响，特别是免疫系统，出生后易生病。

希望大家在孕期不要挑食，一定要保证科学饮食，注意荤素搭配，如此才能让胎宝宝发育的更好。

3.不按时睡觉，经常熬夜

很多准妈妈都有熬夜的坏习惯。怀孕期间，胎宝宝在黑暗的子宫里生活，不清楚外面是白天还是晚上，很容易发生黑白颠倒的情况。

有的妈妈认为，宝宝晚上胎动频繁让自己睡不着觉，不如看电视追剧、玩手机打发时间，等到困了就自然睡着了。其实，熬夜会打乱准妈妈的正常作息规律，同时影响胎宝宝的夜间活动，让其变得更加活跃，引发恶性循环。

怀孕期间，准妈妈要避免熬夜追剧打游戏。如果无法入睡，可以通过放松身体、提高睡眠舒适度的方式，增强睡意尽快睡着。

4.整日宅家里，不爱动弹

一般，我们建议大家在孕期坚持运动来增强体质。但有的准妈妈自制力比较差，怀孕后身体不便就整日犯懒不爱动弹。这么一来运动量不足，身体环境就会变差，新陈代谢的废物不能及时排出体外，血液循环缓慢，不利于胎宝宝的健康发育。

另外，宝宝在孕期没有受到足够的运动刺激，出生后运动方面的发育也会比较迟缓，可能是个小懒虫。希望大家在孕期坚持锻炼身体，经常外出走走，比如逛公园、出门散步等，这样对胎宝宝的发育很有帮助。

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