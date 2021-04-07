钱究竟是什么？聪明的爸妈都是这样跟孩子说

在孩子成长过程中，培养正确的金钱观hin重要！要知道，不管对金钱滥用或斤斤计较，都会给他的人生带来非常不好的影响。建议大家及早对孩子进行金钱观教育，端正他对金钱的态度。那么，该如何帮助孩子形成正确的金钱观呢？下面有一些小建议，希望可以帮到大家。

1.带孩子去银行

去银行办理存款业务时，不妨带着孩子一起去，让孩子了解存钱的形式和意义，明白未雨绸缪的重要性。

2.向孩子解释什么是贷款

日常生活中，很多人都贷款买了车或买了房。大家可以利用这个机会告诉孩子借钱和利息的关系，以及如何平衡收入和还贷。让孩子懂得这样一个道理，贷款能够解决目前的资金困难，让人提前获得商品，但条件是可以负担起长期的还款和利息压力。

3.使孩子明白需求和渴求的区别

孩子虽然年纪小，也会向父母索要关心、玩具等无形或有形的东西。但在现实生活中，有必要让孩子明白需求和渴求的区别。

就拿水杯举例，你需要一款水杯来满足日常需求，但你却想要购买一款价格昂贵的进口水杯。这种心理上的渴求可能和你的实际需求和经济状况不匹配。所以，父母要培养孩子正确的金钱观，让他明白这两者的不同。

4.别总抱怨东西太贵

生活中方需要花钱的地方太多了，但也有很多时候不该花钱。请告诉孩子花钱的原因，不要只强调不买的原因是“这个东西太贵了”，毕竟不是买得起就要花钱。如果你总是抱怨东西太贵，会让孩子产生错误的观念“只要买得起，就可以买。”

建议大家经常和孩子这样说“我们不这么花钱，是因为……”或“这件商品不值得买，是因为……”等。

5.让孩子了解家里的经济状况

如果家里经济不是很好，最好跟孩子明说，但不要透露过多细节。只要让孩子明白，金钱并不是天上掉下来的，想什么时候有就什么时候有。

6.告诉孩子节俭的意义

充分利用生活用品、购买二手货、循环使用水资源，这些行为有助于培养孩子良好的生活习惯和正确的金钱观。大家应告诉孩子，这样做不但可以省钱，还能有效保护环境。

7.和孩子讨论为什么要买

带娃外出逛街购物时，大家要注意和孩子沟通交流，告诉他为什么会购买这件商品，是质量好，价格便宜，还是受了广告的影响？以及如何从众多同类商品中找到合适自己的。让孩子懂得这些知识，对培养他的消费观念很有帮助。

另外，怎么存钱、怎么花钱、为何捐款、为什么有的东西不要马上买而是等待合适时机去买、怎样合理利用金钱、如何防止浪费等话题，爸爸妈妈都可以跟孩子讨论。

8.学会正确运用金钱

俗话说，“挣钱需要能力，花钱需要智慧”。外表可以通过金钱来装饰，但衡量一个人的内心需要品质和知识。父母要让孩子珍惜劳动换来的金钱，但不要把追逐财富当成人生的终极目标。懂得这个道理，孩子将终生受益。

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