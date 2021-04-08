这些小游戏玩起来，轻松提升萌娃的专注力！

曾听过这么一句话，大意是“与中国父母相比，国外父母更有耐心，在孩子玩耍时他们不会轻易打断，而是安静地在一旁陪着。”当时，我也以为这在修炼父母的耐性，但随着宝宝成长我才明白这样的行为其实是在保护宝宝的专注力。下面就给大家说说如何培养2岁宝宝的专注力。

4个小游戏玩起来

给大家推荐几个可以提升宝宝专注力的小游戏，快和他玩起来吧。

1.走直线游戏

在家中较宽敞的地方，用线绳画一条直线，让宝宝每一步都踩在直线上。这个游戏和游乐场的独木桥游戏差不多。

2.串珠子游戏

大家可以准备一条粗线，以及各种颜色和不同形状的串珠，让宝宝用粗线将串珠串在一起。请注意，玩这个游戏父母一定要陪在宝宝身边，防止宝宝误吞串珠。

还有一个进阶玩法哦，可以让宝宝将同色的珠子穿在一起，来锻炼他的辩色能力和思维分类能力。

3.听指令找卡片

2岁左右的宝宝已经认识了很多动物、水果和蔬菜。大家可以购买两套不同类型的卡片，分别抽出其中几张，让宝宝根据自己的口令找到对应的卡片。比如，让宝宝从蔬菜、水果、动物和数字的卡片中，找到小狗的卡片。

4.闭眼听声游戏

找一个安全舒适的地方，让宝宝闭上眼睛。然后准备几个孩子经常玩能发声的玩具，使玩具发生声响，让宝宝辨认出是哪个玩具发出的声音。

如何保护宝宝的专注力？

想要保护宝宝专注力，请做到以下几点：

1.不要给宝宝太多选择

宝宝玩玩具时，父母不要一下子给他太多的玩具。对于2岁左右的宝宝而言，保持专注力的时间较短，容易受外界打扰。如果给他很多玩具，他玩每种玩具的时间都不长。选择太多，反而会让宝宝分心，不利于专注力发展。

2.别阻止孩子重复行为

著名的幼儿教育专家蒙台梭利指出，重复是孩子的智力体操。宝宝重复某一行为，说明他进入了意志力形成的重要阶段。如果父母阻止孩子重复，实际上就是破坏了他的专注力，对他的专注力培养很不利。比如处于语言敏感期的小孩子喜欢问“这是什么”，这个时候，你要做的就是不断地回答宝宝的问题，不要阻止宝宝的重复行为。

3.陪娃要有耐心

带宝宝外出玩耍时，他的注意力常常被新鲜的事物给吸引住。当宝宝看到有趣的东西停下脚步时，请不要催他快走，应保持耐心陪伴他左右。

4.不要老打断宝宝

宝宝玩耍时，有的父母会经常问他要不要喝水吃东西，要不要换个游戏等。事实上，这种突然的关心会打断宝宝做事的连续性，破坏他的专注力。因此，宝宝玩游戏或认真做某件事时，父母最好不要打扰他。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)