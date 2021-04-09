亲子趣味折纸—可爱的小狐狸， 简单易学哦~

最近我家宝宝疯狂迷恋疯狂动物城，里面的小狐狸狡猾又可爱，虽然表面一副什么都不在乎的样子，还净干些坑蒙拐骗的勾当，但其实骨子里却是一个渴望被认可，渴望正义的勇敢狐狸。所以今天，就是要折一只小狐狸啦～

材料准备：

一张正方形的纸，一支笔。

具体步骤：

第一步：将正方形的纸沿对角线对折，折出交叉折痕，再沿中线对折，折出十字形的折痕。

第二步：将纸旋转45度，将底下的角折向中点，翻面，再将折角的一边沿中线对折，如图所示。

第三步：将右边的角，沿着上方三角形于横线的交点处向左翻折，然后打开，再把左边的角用同样的方法向右折，再打开。

第四步：将右边的角沿刚才的折痕向左翻折，再把余出来的左边的角沿中线向右折，左边的角也一样的折法，然后沿中线向后翻折。

第五步：将角从内打开，然后向下压一条折痕，另一面也是一样的折法，然后压平。下面多出来的角，先向上翻折，再把凸出来的角折向中间内侧，另一面也一样的折法。

第六步：横过来，右侧尾部先向上折，再向后向下翻折，然后打开，从内侧沿着刚才的折痕把尾部向上折，再向后折，然后反折回来一点。

第七步：给小狐狸画上眼睛和鼻子，小狐狸就折好啦。

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