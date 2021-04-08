浪漫的樱花折纸，快带娃DIY

每年3、4月是樱花盛开的时期，大家都去赏花了吗？今天教给大家一个手工折纸樱花，通过几步简单的步骤，一朵非常漂亮的樱花折纸就呈现我们面前了，快来学习一下吧。

工具材料:

5张7.5*7.5厘米的正方形纸，剪刀，双面胶(胶水)。

折纸教程：

1.拿一张正方形纸对角对折，成为一个三角形。

2.再将三角形对折后打开，得到折痕。

3.然后把三角形两边的角以三角形的中线为准对折，两边折好形成一个正方形。

4.折上去的两个角分别往左右两边翻折。

5.打开左右两个角，再将两个角压平。

6.再将左右两边的三角往下翻折，压紧，然后继续把左右两边角翻折压紧。

7.最后我们用双面胶，把所有折叠好的两个边粘起来。这样一个樱花的花瓣就折叠好了。

8.樱花的花瓣一般都是五片，所以按之前的折法一样，再折四个同样的花瓣。

9.五片花瓣都折好后，剪一小段的双面胶贴在每个花瓣的角边，然后一瓣一瓣地粘在一起。

10.最后我们用剪刀将每片花瓣的角剪掉一点点，美美哒的一朵樱花就完成啦！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)