男童将真枪当成玩具枪，开枪误杀5岁表弟

据泰国《芭提雅邮报》报道，3月27日，泰国芭提雅市一名5岁男童被11岁表哥开枪射杀。据了解，这两名男童在家里玩耍时找到一把步枪，他们以为是玩具枪，就拿起来玩耍取乐。表哥恶作剧地对着表弟开了一枪，没想到将他意外打死。

5岁男童头部中枪，送进医院后不幸离世

据悉，这起悲剧发生在泰国春武里府邦拉蒙县芭提雅市。事发当天，当地警方接到报警称，一名5岁男童在一处民宅里意外中枪。随后，警方和急救人员立即赶到事发现场，发现中枪男童已经昏迷，倒在血泊中。

这名男童脑袋右侧中枪，血流不止，且子弹被留在大脑里。而他的家人和亲戚已经被吓傻了，站在旁边不知道该怎么办才好。

警察和急救人员立即将中枪男童送往附近医院急救。令人惋惜的是，中枪男童被送到医院后还没来得及抢救便离世了。

表哥将真枪当成玩具枪，对着表弟开枪引发意外

在对现场调查取证过程中，警方发现了一把步枪，并得知开枪的凶手竟然是一名11岁男童。据了解，这名11岁男童是中枪男童的表哥。当天下午，他和表弟以及另一名孩子在屋内玩耍，并在房间里无意中找到了一把步枪。

开枪男童告诉警方，他们几人都以为这是一把假枪，便拿起来玩耍。他端起枪瞄准表弟，想要跟他开个玩笑，吓一吓他。没想到的是，当他扣动扳机时，一颗子弹直接打进了表弟的脑袋里，表弟当即倒在地上，头上的弹孔一直向外冒血。

警方表示，调查发现，这把步枪的主人是11岁表哥的父亲。但目前还不清楚，事发时男童父亲身在何处和这把枪的具体来源。

媒体报道称，事发时在场的11岁男童和另一名男童正在接受警方的调查。因为两名男童都没有成年，警方没有公布他们的名字和具体身份。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)