孕期喝这五种水，胎BB开心健康

《中国居民膳食指南》指出，普通人每天要喝1500毫升的水，而怀孕的准妈妈每天要喝1700-200毫升的水。这是因为有孕后准妈妈的血流量会增加一倍，适当多喝水才能保障身体循环的血容量，保障代谢掉身体内的废物，预防便秘哦~

温度适宜的白开水无疑是最好的选择，不仅解渴也有利于身体健康，但有些准妈妈就是不爱喝没有味道的白开水。没事，下面给大家介绍几种适合孕期饮用同时有利于胎儿的水：

1.红枣枸杞水

怀孕期间，胎宝宝会从妈妈那里吸收很多气血，而枸杞和红枣是对症的食物。因此，准妈妈在孕期可以喝红枣枸杞水。

红枣可以补气养血，而枸杞具有滋阴补气的功效。单吃这两种食物容易过量或者引起上火，而煲一锅红枣枸杞水呢，不但可以补气血，而且甜甜的很好喝。

2.各种鲜榨果汁

现在任何时节可选择的水果都很丰富，准妈妈可以根据自己的喜好选购一些水果榨果汁喝，既安全又能解馋。

请注意，最好把水果买回家自己动手用榨汁机榨，不要买街边那些所谓的鲜榨果汁。还有，榨汁时往往会用几个水果一起榨，果汁的含糖量很高，即便是自己鲜榨的也不建议喝太多。

3.各种谷物水

这也是很不错的选择，燕麦、绿豆、红豆等都可以用起来，准妈妈喝了后可以补充B族维生素。

这里给大家推荐我爱喝的豆薏米水，可以除湿美白。不过准妈妈体质特殊，可以去掉寒性大的薏米，直接泡红豆水来喝。如果觉得没什么味道，可以加一点蜂蜜。

4.银耳雪梨水

换季时，准妈妈小孩子容易上火，此时喝银耳雪梨水可以滋阴养肺、润燥生津。

做法很简单：先将银耳泡发好，撕成小片备用。再将雪梨或其他梨子切成滚刀块备用。把银耳片和梨块放在锅中煮，煮开后进行保温，口渴时取出一些来喝。一壶可以喝上一天，很方便。

5.柠檬蜂蜜水

个人最爱也首推柠檬水。柠檬中富含维生素C，以及维生素B1、维生素B2、维生素E等多种维生素，不仅能增强人体免疫力，还可以帮助美白抗老化。如果孕早期孕吐反应大，不放喝点柠檬水，可以减轻孕吐，提高食欲。

大家可以把柠檬切成很薄的小片。准备一个干净的玻璃瓶，放一层柠檬片，放一层蜂蜜，然后再放一层柠檬片，再放一层蜂蜜，封口后腌制几天。每次取出几片用一大壶温白开冲泡，喝一整天没问题。

如果没那么多时间，也可以直接将柠檬切成片，抹上蜂蜜，直接用白开水冲泡。

TIPS：柠檬不能用温度过高的水冲泡，否则会使重要的免疫物质维生素C遭到破坏。

最后提醒各位准妈妈，孕期喝水还有“五不要”：不要喝没烧开的自来水，不要喝反复煮开的“千滚水”，不要喝药材泡的水，不要喝保温杯沏出来的茶水，不要口渴了才想起来喝水。

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