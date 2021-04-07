干笋焖五花肉， 让你光盘的节奏！

新鲜春笋肉质鲜美嫩脆，但总觉得有些涩味，个人还是比较喜欢晒干了笋子。今天来试试干笋焖五花肉这道菜，味道感觉杠杠的，孩子吃少放或别放辣椒哦~

所需食材：

干笋，五花肉，红椒，青椒，大蒜籽，鲜大蒜叶。

美味TIPS：

这次干笋是用水煮过之后的干笋。把干笋放冰箱冷冻，这样短时间存放是没有关系的，要用的时候拿出来解冻就可以，不要再煮了。要做干笋，一定要提前拿出来泡发，如果要缩短泡发时间，就用水煮久一点。如果没有泡发到位，炒出来的就很干，不入味，不好吃。

具体做法：

1.干笋提前拿出来解冻，五花肉切薄片，用盐、生抽和生粉腌制入味，青椒、红椒、大蒜籽、新鲜大蒜叶都切好备用。

2.热锅烧油至七八成热，倒入腌制好的五花肉，开小火，把五花肉在锅内平铺开来，把五花肉里面的油用小火慢慢煎出来。这样的五花肉就更香而且不油腻。

3.五花肉的油差不多都煎出来之后，把肉推至锅壁边沿，把油留在锅中间，如果觉得油可能少了，可以适量加点油。

放入大蒜籽炒香，放入青椒和红椒加入一点盐炒一会。接着倒入干笋翻炒一会，加入一小勺食盐，翻炒均匀，倒入少许水焖煮一会。这样干笋和五花肉的味道完美结合，味道更香。

锅中水快干时候放入新鲜大蒜头，继续炒一会，最后放生抽和新鲜大蒜叶，稍微翻炒一下就可以出锅了。

还没出锅，就闻到了干笋的香味，忍不住试吃了，味道不错，稍微有一点点辣味，正合适。你们大家闻到香味了吗？真的是超级香，超级好吃，分分钟光盘的节奏！

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