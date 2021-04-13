对照看看，你的宝贝是否上火了

宝宝是否上火，通过观察他的舌头、眼角、手心、肛门就能判断出来。今天就来跟着小编一起来学一学：

1.眼角眼屎多

判断：宝宝眼角眼屎突然增多，是上火的信号之一，父母要及时引起警惕。眼屎增多，说明宝宝肝火旺盛，此时他还会经常发脾气，不听话，让父母无法招架。

应对妙招：妈妈可以给宝宝用嫩芹菜抹上花生酱和白糖吃，也可以用芹菜给他煮粥喝。同时要注意作息时间，不要让孩子睡得过晚。

2.肛门发红

判断：正常情况下，宝宝的肛门是粉红色的。宝宝上火时，肠内有热，肛门的颜色就会变成红色。如果宝宝肛门红的很深，说明宝宝的体内火很大，家长一定要引起足够的重视。

应对妙招：宝宝肛门呈红色，要及时调整饮食结构，给他吃祛火的蔬菜或者水果，比如西红柿、甘蔗汁、淡竹叶水、淡藤茶等。父母也可以用梨丝、白萝卜丝、藕丝滴上蜂蜜，沁出汁，宝宝经常喝可以降火去燥。

3.嘴角有“白茬”

判断：宝宝嘴角的“白茬”，说明宝宝口干，体内有脾火，此时需要及时帮他降火。

应对妙招：用柿饼上的柿霜给宝宝冲水喝，有助于降火，也可以给宝宝吃杨桃。宝宝口舌生疮、舌苔发黄，建议及时带他就诊，接受专业医生的治疗。

4.舌头发红

判断：宝宝舌头、舌边发红，说明已经上火了。宝宝有心火的常见表现是，白天口渴，晚上睡觉不安稳，睡眠质量不佳。

应对妙招：茭白和茄子能够起到祛心火的作用。

5.大便较硬、排便困难

判断：宝宝拉臭臭时十分痛苦、排便困难，而且大便很硬，不是软黄便，并伴有口臭的症状，代表宝宝有胃火了。

应对妙招：喝点小米粥、百合粥等清淡点的粥有利于祛除胃火。

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