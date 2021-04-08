生娃后牙疼得要命，快来学解决方法！

听说，不少新妈妈产后备受牙疼折磨，但因为哺乳不敢随意用药很痛苦。你知道产后为什么会牙疼？该怎么解决吗？为你奉上正确姿势。

产后为何会牙疼？

1.缺少维生素

与分娩前相比，新妈妈在分娩后对维生素的需求明显增加。若这时候不及时补充，可引发牙疼。

2.身体激素发生变化

新妈产后之所以出现牙齿肿痛、发炎，有可能是因为体内雌激素发生变化。在这种变化下，牙齿对细菌的抵抗力减弱造成的。

3.饮食习惯改变

新妈妈进食频率增大，特别是哺乳妈妈，口味也可能会发生变化。加上如果忙于照顾宝宝忽略自己，对口腔清洁工作不到位，细菌滋生就容易引发牙齿疾病。

4.缺钙

特别是哺乳的妈妈，对钙的需求量非常大。如果不能及时补充钙质，乳汁中的钙物质往往会从骨骼中提取，导致牙齿松动，受到损伤。

产后牙疼怎么办？

1.生姜茶

生姜茶对突发性牙疼很有效果，做法也很简单。将生姜洗干净切片，加入开水冲泡。用生姜茶漱口或是刷牙，可以在缓解疼痛的同时保护牙齿。

2.按摩止疼

按摩合谷穴能起到止疼效果。合谷穴也叫虎口，位于拇指与食指张开中间最高位。按摩这个穴位只能起到缓解效果，但不能治本。

3.充足休息

运动过多或是过于激烈都会加重牙齿承受的压力，导致疼痛感加剧。牙疼时新妈妈要好好休息，休息的好，牙疼症状自然有所缓解。

4.盐水漱口

盐不仅能清除残留在牙齿上的食物残渣，还能杀菌消毒保护牙齿。牙疼时，可以取一勺盐加入开水中，搅拌均匀，等到冷却后慢慢漱口。盐水漱口后，用冰毛巾或是冰袋敷在牙齿疼痛处，从而起到镇静效果，让牙痛得到缓解。

对于牙疼，新妈妈应足够重视。上面这些方法也只能起到缓解作用，若疼痛感加剧，应及时去牙科医院请医生医治，切不可乱服用药物。

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