孩子有这几个症状，当心近视找上门！

孩子看不清东西，有可能是假性近视造成的，只要及时干预就有可能恢复视力。如果孩子害怕不敢跟父母说，父母也没留意，有可能发展成真性近视。大家平时要多加注意，如果发现孩子有这几个情况，一定要要重视起来哦~

1.频繁眨眼睛

有些孩子常频繁眨眼睛，而家长不明白他们为什么这样做。其实，孩子这样做有可能是为了缓解近视症状，从而看清事物。如果发现孩子频繁眨眼睛，最好及时带去医院做验光检查。

2.近距离看书写字

因为看不清，很多孩子在看书写字时都会离书本很近。即使房间灯光很明亮，他们也会不自觉凑近，此时家长要考虑孩子是不是近视了。

3.看东西总歪着头

歪头看远处的事物可以减少散射光线对其视力的影响，增加视觉清晰度。家长若发现孩子有这个动作，要及时带去医院检查视力，并纠正他的不良姿势，以免养成坏习惯。

4.经常拉扯眼角

有些孩子近视后，会下意识的向外拉扯自己的眼角。事实上，这样做的目的跟歪头是一样的。因此，若发现孩子有拉扯眼角动作时，说明孩子很可能已经近视，只是他没有告诉你而已。

5.经常揉眼睛

一些孩子近视后看东西看不清，为了看的更清楚些会揉眼睛。所以，如果你发现孩子近段时间经常揉眼睛，应及时带他去医院检查视力。

5.爱眯着眼睛

这也是早期近视的症状。孩子在眯眼时，眼睑可以遮挡部分瞳孔，减少管线散射，提高并改善视力。所以，如果孩子有这样的表现，家长应提高警惕，及时带他就医。

6.经常皱眉

还有些家长发现孩子总是皱眉时，感到很困惑。其实，孩子这样做很可能也是为了改善视力。但注意了，频繁皱眉眼外肌压迫眼球，反而会加深近视度数。

家长在发现孩子有以上这几个行为时，要及时带孩子去眼科医院进行眼部检查。若是真性近视，应选择正规医院治疗，采用框架矫正或配戴角膜塑形镜延缓近视度数增长。记住，一定要选择正规医院，不要听信广告，以免耽误孩子治疗。另外，即便孩子没有上述表现，也建议每隔3-6个月带孩子做次眼部体检，以了解孩子视力发育情况。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)