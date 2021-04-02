全职妈妈携子女跳楼，逼死她的不止是家暴

3月12日合肥长丰县公安局通报，29岁女子杨某燕因家庭矛盾，带着4岁的女儿和2岁的儿子跳楼身亡。

很多人第一反应，就是产后抑郁，再加上夫妻矛盾，造成妈妈一时想不开走了绝路。

但是这一次的事没这么简单。

事后，死者杨某燕的家属向记者提供了死者自杀前，用手机短信发给家人的遗书。

死者的妹妹还在网上发文，述说姐姐婚后的不幸遭遇。

01

杨某燕与丈夫杜某有2个孩子，女儿患有先天耳疾，儿子身体不好经常生病。为了照顾2个孩子，杨某燕选择留在家里当全职妈妈。

但是杨某燕的付出，并没有得到男方一家的认可。

反而因为没有收入，在经济上遭受了丈夫杜某的严格管制。

每次家里有什么支出要问杜某拿钱，杜某都让她先用花呗垫上。

到了还款日，杜某会对着账单一一核对再给钱。

有一次杨某燕骑电瓶车不小心撞到了人，要赔500。她问丈夫要，却只得到了一顿臭骂。无奈她只好问朋友借钱。

甚至有时候，杨某燕带孩子出去玩，孩子想吃零食，她连10块钱都得问朋友借。

被孩子摔坏了几个手机，也是杨某燕的弟弟给她买新的。

因为两个孩子生病开销很大，这几年杨某燕问娘家借了7万多块。据杨某燕生前同事回忆，她平时十分节俭，一件棉袄穿一个月不换新衣服。

而她有一次翻杜某手机，却发现总是说没钱的老公有着18万多的存款。

而且丈夫平时对孩子也不闻不问，刚生完女儿坐月子的时候，杨某燕曾让杜某海给女儿洗一下屁股，杜某海拒绝了，说他是男的，女儿是女的，不方便洗。

不仅如此，丈夫还经常家暴，一次杨燕被丈夫掐住脖子险些窒息而亡。

据杨某燕朋友讲，杜某还每天酗酒。

杨某燕的噩梦不止老公，还有她的公婆。

在公婆眼里，儿媳妇白吃白喝花老公钱的废人，经常琢磨把她赶出家门。

公婆有时候甚至不让杨某燕进家门，而丈夫杜某也从不帮腔。有次公公说残疾的孙女是“孬子（傻子）”，她告诉了杜某，但他只问了句“什么时候说的”。

为改变现状，她在二胎断奶后，去超市找到一份工作。

但工作后，公婆态度并未好转，杨燕曾对同事抱怨怎么做他公婆都看她不顺眼。

有一回，杨某燕接到到一条儿子同学家长发来的短视频：在托儿所，婆婆当着众人面，吐槽她生活邋遢。

02

忍受不了这一切的杨某燕下定决心离婚，婆家却拿孩子抚养权威胁她净身出户。公公婆婆跟她提出了一个要求，还房子的首付款和这三年的救济款。

朋友问她杜某海有没有挽留。「没。」

民政局调解员随口调解了一下。

杨某燕反问「你整天被公婆嫌弃，你过不过得下去。」

调解员跟杜某海说，你要适当调解一下。

杜某海回道「他是我老子，我怎么说他。」

因为有离婚冷静期，当天他们只做了登记，工作人员让他们一个月后再来。

离婚冷静期的第四天，杨某燕前往丈夫家中，跟他商讨孩子的抚养权。

第二天凌晨，她带着两个孩子从24楼一跃而下。

那天晚上到底发生了什么？

压垮杨某燕的最后一根稻草是什么？

在杜某海的口供里，对于那晚的解释是“拌了两句嘴”。

而邻居告诉杨某燕的妹妹，凌晨两点多还听到杨某燕家在吵架。

03

那我们可以从中总结些什么呢？

如果是10年前，我会说不管怎么样孩子是无辜，即使是妈妈也没有替他做主，剥夺其生命的权利。退一万步讲，谁害得你，你可以去跟谁同归于尽。

但时至今日，我也会觉得苛责妈妈做个完美受害者，意义已经不大了。还是讨论一下如何不陷入到像杨某燕这般万难的境地。

首先是婚前了解。

据报道杨某燕与丈夫杜某是经相亲认识，然后6个月就结婚了。

具体杨某燕婚前对杜某了解多少，我不得而知。我个人觉得认识6个月就结婚稍显草率。

但即使是6个月，有些事情其实可以是见微知著的。

比如杜某每天都会酗酒，在我看来就是个重大隐患。通常男性酗酒，总是伴随着婚后家暴。

同理还有赌博，打架等不良爱好。

沾上这些轻则家庭矛盾不断，重则倾家荡产。

还有其实很多问题婚前都要沟通好，就是俗话说得丑话说在前面。

比如生育计划、对全职太太价值的认同、婚后家务分配、谁带孩子、吃饭让不让上桌……

这样可以帮你判断出对方是否有重男轻女、妈宝等倾向，如果触碰你心中的deadline，就一票否决。

我的建议就是婚前跟男方生活一段时间，跟对方父母也多接触，才能提早暴露问题。不要为了结婚去结婚，永远只有合适结婚的人，没有什么合适结婚的年龄。一场失败婚姻的体感可比孑然一身差多了。

还有就是即时止损。

有的人可能婚前尾巴藏得比较好，或是你一时疏漏。婚后遇到原则性问题，你就要即时止损。比如家暴这种事，永远不可能只有一次。

同理还有出轨。

千万不要心软，越拖沉没成本越高。

做全职决定一定要慎重。

有些男方抹杀全职太太的贡献，还将正常的生活开销视作“白吃白喝”。

为一个不懂得珍惜的丈夫选择全职，很可能就此丧失收入来源与家庭地位。

或许在很多人看来，全职太太并不是一个值得骄傲的职业。在传统观念里，经济收入反映了对这个家的贡献多少，当人生价值与金钱挂钩，没有收入的全职太太，也自然而然地没有了“经济价值”。

但这显然是过时的家庭贡献认知。

在女性权益不断觉醒的当下，人们也有必要充分意识到：女性不论是在职场还是在家庭，其付出都不应被“归零”和无视。

很多时候，这类贡献不是金钱能衡量的。

根据新出的民法典第1088条规定，夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当给予补偿。具体办法由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。

近日，北京房山法院适用民法典新规定，首次审结一起离婚家务补偿案件。

丈夫提出离婚，法院判全职太太获赔5万元家务补偿

当然

民法典第1088条关照的不只是全职太太

同时也照顾“家庭主夫”们

也就是说“家务劳动补偿制度”

不是女人专利

而是会让那些为家庭付出劳动多的一方

都得到应有的救济

值得每个家庭关注！

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