这些网红美食，你带娃吃过吗？别这么做了！

这些年各种网红美食层出不穷，好多宝妈喜欢带着娃去店里打卡，或是网购、点外卖回家享用。但这些食物往往并不健康，不适合给娃吃，咱们还是能少吃尽量少吃吧~

▼ 奶茶

这应该是目前零食界最大的网红了，城市的各个角落遍地开花。好多人迷恋那丝滑、香甜的口感，但你知道吗？靠它续命，其实是要命！

据《央视新闻》对27家主流奶茶品牌的调查显示：一杯奶茶=14块方糖，脂肪、咖啡因含量也均严重超标。即便是宣称健康养生的水果茶，也被检测中一杯就含有22.7块方糖，热量接近400大卡！

Ps：脏脏包、爆浆蛋糕等网红美食也是热量炸弹！

甜度超标除了容易肥胖、坏牙，甚至近视、长不高以外，不仅会增加糖尿病、脂肪肝、心脏病的风险，还会使大脑迟钝、引发学习记忆障碍。而咖啡因摄入过多，直接可引起心慌、心悸等不适，还会影响骨骼健康，诱发骨质疏松。

至于“奶”别想了，好多都是由椰子油制成奶精，含有超多的饱和脂肪酸，会增加人体内胆固醇，升高血脂肪。大人常喝身体都受不了，容易罹患高血压、糖尿病等慢性病，更别提孩子了。而且，有些无良商家会使用廉价的奶精，含有大量大量反式脂肪酸，进入人体之后很难消化，会造成人体内部的淤堵，导致肥胖和其他疾病。

所以，我也不敢让孩子喝，偶尔忍不住会自己偷偷买一杯。如果她在，最多给尝一口。

▼ 冰淇淋

天热了，网红冰淇淋也要严打。

像这种“冒烟”的冰淇淋，之前爆火过一阵子。吃一口嘴巴、鼻子就不断冒烟，还怪好玩，但它同时也危险啊~

广西一位宝妈就曾跟风给女儿买了一份，但谁知5岁的女儿刚接过就大喊“好冰好冰”。宝妈定眼一看，一些像沙冰一样的东西落在了女儿身上，而女儿拼命喊痛。原来，这种冰淇淋里的液氮有-196度，把孩子的腹部冻出了水泡。

就医后，医生给出的诊断结果是：皮肤冻伤。伤好了以后，皮肤会留下伤疤。

要知道，食物或饮料中存在液氮有个问题，可致皮肤和内脏器官损伤，而吸入液氮释放的蒸汽，则会导致呼吸困难。也不是没有孩子食用后出现口腔受伤，呼吸困难的情况。所以，这类这类液氮食品不建议让孩子碰，如果患有哮喘更要谨慎。

还有这款有颜又有料的网红双蛋雪糕，被检测出大肠杆菌超标。有网友爆料，自己吃了一支后拉了好几天。

再有，孩子肠胃脆弱，食用冰淇淋等寒凉之物容易损伤肠胃。如果孩子身体比较强壮，吃点问题不大。但肠胃虚弱的孩子一吃，可能就会拉肚子、肚子痛、食欲不振或消化不良。

▼ 灯泡棒棒糖

讲真，我差点就买了这款号称好吃又好玩的“网红灯泡棒棒糖”。之后了解到它入嘴之后，不仅拔不出来，还存在窒息的危险，果断移出购物车。

有网友就遭遇了这一窘境，棒棒糖卡在嘴里怎么也拔不出来。

这是因为它塞进嘴里后会撑满口腔，致使肌肉产生反应性收缩，进而影响颞下颌关节的活动，而颞下颌关节的主要作用就是在肌肉作用下进行咀嚼、吞咽等重要活动。这么一来，颞下颌关节的活动受到影响，灯泡棒棒糖可不就易进难出了。

商家的回应是等其融化，并不会有危险。然鹅，卡在嘴里的灯泡棒棒糖，会占满口腔、造成通气道阻塞，影响患者吞咽、正常呼吸，有窒息危险。

另外，医生表示如果等其正常融化的话，长时间张口会导致关节受损。

还有，这款网红美食的原料为砂糖和麦芽糖浆，某商家的客服表示自己产品保证卫生，但同时又说，由于是网店无法提供相关的食品合格证。要吃进肚的东西啊，没食品合格证，食品安全谁来保证？！

……

这样存在各种隐患的网红美食还少吗？希望大家给孩子购买时多留个心眼！

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