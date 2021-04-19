学会这几点，在家也能给宝宝拍大片

想给宝宝拍满月照、周岁照，但是又不想去影楼？嫌弃影楼环境不佳？担心疫情影响，不愿出门？其实只要做到以下几点，在家也能给宝宝拍大片，快来看看：

1.准备好宝宝拍照的衣服

提前准备好宝宝拍照穿的衣服，可以在某宝上租或者线下租都可以。网上租的衣服款式较多，价格便宜，并且经过紫外线消毒，有很大的选择空间。如果父母不放心，衣服拿回来后可以清洗消毒后再给宝宝穿。

2.准备拍照工具

为了拍出好看的照片，最好选择一台单反或者微单。如果家里没有，可以找亲朋好友借一个。相比而言，微单轻巧方便，父母使用起来更容易上手，是很不错的选择。如果是实在借不到单反或者微单，用手机拍摄也是可以的。

3.拍照时间要适宜

给娃拍照，尽量选在春天或者夏天。这两个季节天气较高，不用担心宝宝因频繁更换衣服而着凉感冒。而且春夏两季穿衣较少，更换起来比较方便。

4.拍照位置应选在窗边

白天光线十分好，宝宝坐在窗边让自然光充分洒落在身上，拍出来的效果更好看！

5.拍照背景的安排

给宝宝拍照，背景尽量选择单一，不要过于杂乱。纯色背景拍出来的效果更有质感，更加高大上。

6.拍照前让宝宝吃饱睡足

宝宝吃饱睡足，才会有精力配合拍照。吃饱后宝宝精神状态良好。父母只需逗他开心，不用刻意让宝宝摆姿势，拍出来的效果就很好。给娃拍照重点在于抓拍，爸爸妈妈要学会如何捕捉宝宝可爱有趣的瞬间。关于角度选择，父母可以参考网上其他宝宝的艺术照。

7.后期处理不可少

艺术照离不开后期处理，父母可以借助一些软件比如Photoshop等对照片进行修饰。网上关于这方面的教程有很多，大家可以自己搜索一下哦~

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