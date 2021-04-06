娃一见朋友就哇哇大哭，婆婆竟然说人家……尴尬！

“孩子的脸六月的天，说变就变”这话说的没错，宝宝很可能上一秒还在笑下一秒就哭了。这个时候，家长们一般根据经验基本上可以猜到哪里不合宝宝心意，很快就解决了。但宝宝看到“某些人”突然大哭，并不是一些人尤其是老人以为的原因哦~

宝宝看到“某些人”突然大哭

闺蜜前几天就和我吐槽了这么一件事，说自家婆婆很迷信，她们因为宝宝突然哭的事差点吵起来。

原来啊，在她婆婆看来，宝宝看到“某人”就哇哇大哭那就预示着那个人接下来会不顺，甚至时日无多。而且，闺蜜婆婆很耿直，对这个“某人”也就是闺蜜朋友直接说“你可能要生病或者要倒霉了”。闺蜜当时超尴尬，还好她这位朋友没放心上。

但这事还没完。闺蜜婆婆坚持宝宝是见了不干净的东西，要带着宝宝去寺庙化解。闺蜜原本想着为求心安去就去呗，哪成想她婆婆还要拿着烧好的符水喂给宝宝喝，闺蜜怒了！

多是这4个原因

其实，宝宝看到“某些人”会突然大哭的原因没那么复杂。快来康康科学解释吧~

△ 认生期

其实，认生是宝宝的一种自我保护，也是一种成长。几乎每个宝宝都会经历所谓的“认生期”，这是宝宝成长必经的阶段，大家别太担心。

在这个阶段，宝宝对陌生人的态度不是好奇，而是紧张、焦虑，甚至恐惧，但凡不认识不熟悉，别说抱抱、亲亲、举高高，光是靠近宝宝很可能都接受不了，没办法用语言来表达情绪可不是只能哭了。

一般来说，大家注意引导和陪伴，随着宝宝慢慢长大，情况就会好转。平时呢，可以经常带宝宝外出。宝宝认识的人多了，也会变得更大胆哦~

△ 不符合宝宝的审美

没错，宝宝也有自己的审美哦~虽然他不会说话，但看到“某些人”的长相、打扮不是自己喜欢的那一挂，可能就会抗拒，甚至被“丑哭”。

当然了，宝宝的审美观的建立和父母有很大的关系。举个栗子，宝宝父母都不戴眼镜，那么他对戴眼镜的外人可能就会比较排斥。

△ 对方表情太严肃

宝宝不仅能感受大人的情绪，而且对大人的情绪超敏感。如果对方很和善，宝宝也会慢慢接受和适应。但如果对方表情比较严肃，又没释放足够的善意，宝宝会害怕、恐惧，开始嚎啕大哭。

△ 对方有不良习惯

宝宝的嗅觉也是非常敏锐的。如果对方身上有不好的味道，比如长时间不洗澡，或身上有烟酒味，亦或香味太浓。宝宝闻到了异味，觉得不舒服自然会闹。

这些人亲近宝宝请注意

1. 老人和孩子

如果对方体力不够，或身体不便，还要抱宝宝的话就不是很安全。小孩子呢还存在一个问题，就是抱的姿势不对可能让宝宝哭闹，所以大家最好多注意。如果很难推脱，伸手做好防护哦~

2. 有不良习惯的人

如上文所说，对方身上有异味可能会让宝宝哭闹。其实不仅如此，还可能会让宝宝的健康受到威胁。

比如抽烟的人即便不当着宝宝的面抽烟，但他的头发、衣服上都可能附着一些烟雾颗粒，一旦近距离接触残存的烟草烟雾颗粒就可能进入宝宝体内，可引起急性支气管炎、哮喘等，导致认知能力出现缺陷等。

由于认识有限，宝宝对于很多自己不熟悉、不了解或让自己不舒服的人或者事物都会感到害怕，进而会出现突然哭闹的现象。这时候，大家一定多一点耐心，不要对宝宝表现出不耐烦，否则只会加重孩子不安的心理，让其性格上变得胆小、懦弱。

还有，在宝宝拒绝“某些人”靠近时，不要勉强他，不妨尽量少让他接触，并且过后好好安抚他的情绪，防止恐惧扩大化哦~

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