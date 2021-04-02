预防宝宝生病小妙招，百分之90的宝妈都不知道

最近的气温是忽上忽下，很多小孩子都患上了感冒发烧。那么，家长该怎么做才能预防宝宝生病呢？今天就来分享几个小妙招：

1.及时为宝宝增减衣服

宝宝体温温度调节功能还没有发育成熟，而受凉就是宝宝感冒的原因之一。日常生活中，家长在照顾宝宝时一定要做好保暖工作。宝宝表达能力和语言能力较差，家长可以通过摸他的颈背部判断冷热。如果宝宝颈背部出汗微润，说明宝宝热，要适当减衣；如果宝宝颈背部温暖且无汗，说明宝宝穿的刚刚好，无需增减；如果宝宝颈背部发凉，说明宝宝冷，需要及时添衣。

2.饮食要保持营养均衡

宝宝的消化系统功能远弱于成人，且消化系统与免疫系统息息相关。宝宝吃得太多会加重消化系统、代谢系统的负担，导致肾脏、肝脏运转不畅，比如造成宝宝积食成滞热，不利于正常的新陈代谢，导致抵抗力下降引发疾病。

所以，家长在喂养宝宝的时候一定要注意适量喂养，严格控制饭量，千万不可让他吃太多。每天多吃蔬菜水果，荤菜类应多吃鱼，少吃肉，以免加重宝宝消化系统的负担。这样吃既能控制饭量，又能保证营养，做到营养均衡。

3.培养宝宝爱喝水的好习惯

宝宝一天会消耗很多水分，如果体内水分不足也很容易生病。所以，让宝宝多喝水一定没错。宝宝小时候可以通过喝奶粉补充水，开始添加辅食之后，就要多喝水来补充身体所需的水分了。一般一天喝150ml的水较为适宜。

4.多带宝宝进行户外活动

想增强宝宝抵抗力，就要多带他进行户外锻炼。如果让宝宝长时间待在室内，身体得不到锻炼，也呼吸不到室外新鲜的空气，不利于成长发育。所以，家长可以多带宝宝进行户外活动，晒晒太阳，呼吸呼吸新鲜空气，还可以陪宝宝进行一些简单的室外互动小游戏，锻炼他的四肢肌肉群和协调能力。

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