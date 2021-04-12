疼死人的子宫内膜异位症，有多少女孩中招

子宫内膜异位是一种常见的妇科疾病，这种病可是会让女性每次来大姨妈时都痛得不行。今天育儿网小编就给大家介绍一下子宫内膜异位的相关知识，女性朋友一定要看哦~

1. 什么是子宫内膜异位

子宫内膜异位症是指子宫内膜（通常位于女性子宫内的组织）长出子宫外。这种组织在月经期间和子宫内的常规组织无异，但在月经结束时，会分裂出血，无法排出体外，引起周围区域发炎或肿胀。子宫内膜异位症多表现为有有疤痕组织和损伤，多发生在卵巢。

2. 子宫内膜异位的种类

根据发生位置不同，大致分为以下3类：

（1）浅表腹膜病变。这是最常见的一种，腹膜上有病变（腹膜是一层覆盖着盆腔的薄膜）。

（2） 子宫腺肌瘤（卵巢病变）。这些黑色充满液体的囊肿，也被称为巧克力囊肿，形成于卵巢深处。它们对治疗反应不好，还会损害健康组织。

（3）深部浸润型内异症。子宫内膜生长在腹膜下，可能累及子宫附近的器官，如肠子或膀胱。约1%至5%的子宫内膜异位症女性有此症状。

3. 子宫内膜异位的症状

（1）经期内背疼

（2）严重的痛经

（3）排便疼痛，尤其是经期时

（4）月经期间不正常或大量出血

（5）大便或尿中有血

（6）便秘或腹泻

（7）性交疼痛

（8）持续性疲惫

（9）不孕

4. 子宫内膜异位的病因

子宫内膜异位症的确切病因还没有确定。一般认为，是含有子宫内膜细胞的经血可能会通过输卵管回到盆腔，子宫内膜异位症的并发症从而生长在宫体外。

基因也会导致子宫内膜异位。如果母亲或姐妹有子宫内膜异位症，相较于没有家族史的人来说，这样的妇女更有可能患病。研究表明，这种情况会一代一代地恶化。一些患有子宫内膜异位症的女性也有免疫系统紊乱，但是医生们不确定他们之间是否有联系。

5. 子宫内膜异位的并发症

严重的子宫内膜异位症疼痛会影响生活质量，引起焦虑或抑郁。可以通过药物或心理治疗进行干预。

大约40%有不孕不育困难的女性患有子宫内膜异位症。研究人员怀疑，炎症损害了精子或卵子，或者使它们难以结合。也有可能异位内膜阻塞了输卵管，但手术可以提高患者的生育能力。

此外，需要警惕的是，子宫内膜异位症可能会增加患卵巢癌或另一种称为子宫内膜异位症相关腺癌的风险。

6. 子宫内膜异位症诊断

（1）骨盆检查

医生或许能发觉到子宫后面的囊肿或疤痕。

（2）影像学检查

超声波、CT扫描或核磁共振可以详细呈现器官图像。

（3）腹腔镜检查

医生在患者腹部开一个小口，然后在末端插入一个带摄像头的细管（称为腹腔镜）。从而看到病变的位置和大小。这通常是完全确定是否患有子宫内膜异位症的唯一方法。

（4）切片检查

医生通常会在腹腔镜检查中采集组织样本，然后由专家在显微镜下检查以确认诊断。

7. 子宫内膜异位症的分期

美国生殖医学会将子宫内膜异位症分为四个阶段：

（1）Ⅰ期（微小型）。有微小损伤，但没出现疤痕组织。

（2）Ⅱ期（轻型）。损伤更多，但仍没出现疤痕组织。

（3）Ⅲ期（中型）。病变部位可能很深，卵巢或输卵管周围可能有子宫内膜瘤和疤痕组织。

（4）Ⅳ期（重型）。卵巢出现多处病变，还可能出现很大的囊肿。卵巢和输卵管周围或子宫和肠道下部之间可能有疤痕组织。

子宫内膜异位症的分期不考虑疼痛或症状。例如，I期子宫内膜异位症会引起剧烈疼痛，但IV期的妇女可能没有任何症状。

8. 子宫内膜异位症的治疗方法

子宫内膜异位症没有治愈方法。治疗通常包括手术或药物治疗。

（1）止痛片

医生可能会开具非处方止痛药，比如非甾体抗炎药(NSAIDs)如布洛芬(Advil，布洛芬)或萘普生(Aleve)。如果这些都没用，问问医生。

另外，还可以通过洗热水澡、用热水袋暖肚子或定期锻炼来减轻疼痛。一些女性还发现针灸、改变饮食也有效果。

（2）荷尔蒙疗法

荷尔蒙疗法可以降低体内雌性激素分泌量，阻止经期，从而减少出血，防止炎症、疤痕和囊肿形成。常见激素包括避孕药、促进腺激素释放激素激动剂和拮抗剂、达那唑等。

（3）手术

医生可能会建议手术，尽可能多地切除受影响的组织。在某些情况下，手术可以缓解症状，并促进怀孕。医生可能会使用腹腔镜或做一个使用大切口的标准手术。但手术后有时会复发疼痛。

在最严重的情况下，患者可能需要进行子宫切除术，切除卵巢、子宫和子宫颈。但是这种情况下，以后就再也无法怀孕。

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