这种痛很多孕妈都遇到过，如何解决？

圆韧带疼痛是一种常在下腹或腹股沟一侧或两侧感到的剧痛或刺痛，它是孕期最常见的症状之一，通常出现在孕中期。下面将给大家介绍圆韧带疼痛的相关知识。

1. 圆韧带疼痛的原因

正常情况下，女性的子宫被几根厚韧带围绕并支撑着，其中一种叫做圆韧带。圆形韧带连接着子宫前部和腹股沟，也就是双腿与骨盆相连的地方。圆形韧带通常缓慢地收紧和放松。随着胎儿和子宫的成长，圆韧带开始伸展。在整个孕期韧带都处于紧张状态，而突然的运动会导致韧带迅速绷紧，就像橡皮筋断裂一样，引起突然而快速的刺痛感。

2. 圆韧带疼痛的症状

虽然圆韧带疼痛十分难受，但这是一种正常现象。圆形韧带疼痛的症状包括：腹部的尖锐痛感和突然的痉挛。它通常发生在右侧，但也可能发生在两侧。疼痛一般只持续几秒钟。

突然运动可能会导致圆韧带疼痛，所以准妈妈在打喷嚏、咳嗽、大笑、在床上滚动、突然站立等突然性的动作时一定要注意。

3. 如何缓解圆韧带疼痛

下面这些方法可能会减轻你的不适：

（1）止疼片

如果有必要，在医生的指导下服用止疼片。

（2）锻炼

经常锻炼可以保持腹部肌肉强健。准妈妈在孕期可以在医生的指导下安全地进行运动，伸展运动或产前瑜伽就很不错，把手和膝盖撑在地板上，低下头，把你的背部推向空中。

（3）避免突然性动作

缓慢地改变姿势，比如慢慢坐下或站起来，避免拉扯和疼痛。

（4）弯曲臀部

在咳嗽、打喷嚏或大笑之前弯曲臀部，以避免拉伤韧带。

（5）注意保暖

使用加热垫或洗热水澡可能会有帮助。用之前提前咨询医生，因为温度过高对胎儿有危险。

4. 什么时候要去看医生

孕期任何疼痛准妈妈都应该及时和医生沟通。圆韧带疼痛通常发生得很快，不会持续太久。

如果准妈妈出现剧痛、疼痛时间超过几分钟、有发热、打冷颤、排尿困难、走路困难等表现，应立刻去看医生。

怀孕期间的腹痛可能是由许多不同的原因引起的。所以，医生需要判断病因，避免是妊娠并发症如胎盘早剥，或非妊娠疾病如腹股沟疝和阑尾，及时正确应对。

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