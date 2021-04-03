安抚奶嘴能不能用？这篇为你讲清利与弊

有的家长认为，安抚奶嘴可以让宝宝快速入睡；但有的家长认为，安抚奶嘴不利于宝宝牙齿的发育，很可能导致宝宝牙齿排列不整齐。那么，宝宝究竟能不能用安抚奶嘴呢？

适度使用奶嘴并无害

专家认为，宝宝在2岁以内使用安抚奶嘴都是可以的。安抚奶嘴能够起到锻炼宝宝吸吮及吞咽的能力的作用。如果宝宝是是低体重的早产儿，更是有利于完善宝宝的口腔、肠胃蠕功能，并且能够起到安抚宝宝情绪的作用。

什么时候需要用安抚奶嘴

宝宝吸吮需求过于强烈，可以让他吮吸安抚奶嘴获得心理安慰。如果发现宝宝哭闹不止，但没有喝奶、添衣减衣等其他需求，妈妈可以抱一抱亲一亲他。如果宝宝还是哭闹不止，就需要使用安抚奶嘴了。

安抚奶嘴确实存在一定缺点，2岁后可戒除

1.形成依赖

宝宝如果长时间使用安抚奶嘴，会对安抚奶嘴形成依赖感，并且很难戒掉。

2.引发吐奶

宝宝吮吸安抚奶嘴时会吸入大量空气，这些空气会进入胃里会增加肠胃负担。肠胃负担过重会产生收缩，导致宝宝吐奶。

3.影响颌骨发育

宝宝长时间使用安抚奶嘴，对上下颌骨的发育非常不利，会影响牙齿的排列，使宝宝上下牙齿咬合不正，拉低宝宝颜值。

如何让宝宝戒掉安抚奶嘴

1.转移宝贝注意力

当宝宝想要安抚奶嘴时，家长不要立马给他。可以和宝宝进行一些互动或者玩一些小游戏，转移他的注意力。

2.给宝贝讲故事听

安抚奶嘴可以让宝宝快速入睡。如果宝宝对安抚奶嘴产生依赖，家长可以给他讲故事，使其不要含着安抚奶嘴睡觉。

3.不要吓唬、处罚宝贝

让宝宝戒掉安抚奶嘴不是一蹴而就的事情，家长不要用吓唬或者惩罚的方式让他戒掉奶嘴，应采取循序渐进、温柔的方式进行引导。

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