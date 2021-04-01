有这些表现，恭喜你，腹中有宝啦~

为了生一个健康又聪明的孩子，很多女性朋友会计算好了排卵期，安排同房，以便尽快受孕成功。所以，找准排卵期十分关键。那么，从排卵到怀孕需要几天？怀孕后会有哪些表现？赶紧来了解一下。

从排卵到怀孕需要多久？

通常而言，排卵日当天，卵子和精子结合后的1天内会形成一颗受精卵，接着受精卵发生分裂，4天后进入到子宫里，6-7天在子宫壁上着床。如果子宫内环境适宜，受精卵会逐渐发育，最终长成宝宝。

这一个过程较慢长，女性一般很难发觉，特别是经验不足的年轻夫妻。

身体有这些表现，恭喜你已升级为准妈妈

想要孩子的小夫妻一定要学习相关的孕育知识，如果妻子有以下这些表现，说明已经备孕成功啦。

1.恶心反胃，食欲不振

孕早期受体内激素水平变化的影响，准妈妈会有恶心反胃、嗅觉味觉功能下降，食欲不振等表现。在排除情绪影响的情况下，如果女性出现恶心反胃的情况，应考虑是不是怀孕了。

胎儿在发育过程中需摄取大量优质营养元素，家人要及时调整日常饮食，多做一些开胃食物给准妈妈吃，从而提高进食量保证孕期充足的营养供应。

2.小腹轻微疼痛

受精卵着床时会导致子宫少量出血，有可能会使准妈妈感觉到小腹有轻微疼痛。不过准妈妈也不用担心，子宫的出血量并不是很大，只要多注意休息，保证受精卵成功着床并正常发育就可以了。

3.疲倦，全身酸软

孕早期准妈妈会有全身乏力，疲倦等表现，并且会经常感到全身酸软。这个时候要多休息，调整好作息时间，不要熬夜，每天多吃健康食物加强营养摄入，让身心处于最佳状态。

4.尿频，频繁上厕所

受精卵在子宫里成功着床后，女性体内的激素分泌量会逐渐增加，导致准妈妈发生尿频现象。因此，女性如果发现自己经常要上厕所，应小心活动避免意外。

观察一段时间后，可以去医院做检查确认是不是怀孕。如果不是怀孕，要及时检查身体排除其他疾病。

5.月经推迟

月经周期有规律的女性，如果在备孕期间出现月经推迟的情况要引起重视，建议购买怀孕试纸测一测，一旦测出怀孕，建议再去医院确定结果。

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