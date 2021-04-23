孩子身上有小疙瘩，是什么？生病了吗？

前两天，我在宝宝耳朵后摸到了几个黄豆般大小的“疙瘩”，摸起来滑溜溜的，用手轻按还能动，不疼不痒，这是什么？难道是生病了？在宝妈群问了一圈，发现跟我有一样疑惑的妈妈还不少。见大家都说不出个所以然来，我赶紧带宝宝去看了医生。

原来，这些“软疙瘩”是淋巴结！我好好请教了医生相关知识，今天就专门开一篇，好好跟大家说一说这些“小疙瘩”都是怎么一回事：

Δ 先来了解淋巴结

人体各个部位有大大小小的淋巴结，而这些淋巴结共同组成了淋巴系统。淋巴系统是人体对抗病毒的免疫系统，十分重要。不同部位的淋巴结负责不同区域的免疫任务，各尽其责。

当病毒、细菌等病原体侵袭人体时，淋巴结中的淋巴细胞会直接将它们消灭。淋巴结肿大增生，就是在增加人体的“兵站”，提高“战斗力”。因此，可以说，淋巴结既是人体抵御病菌侵袭的一道屏障，同时也是一个警报器。

Δ 宝宝容易颈部淋巴结肿大

小朋友属于呼吸道感染的高发人群，因此负责上呼吸道的颈部淋巴结就会肿大增生。同样的，如果身体其他部位发生感染，临近的淋巴结也会肿大增生。等到身体痊愈后，淋巴结的大小就会恢复正常。

如果你们摸到宝宝有淋巴结，也不要太担心，大多是以前反复感染留下来的，很正常，等孩子到了青春期，这些淋巴结就会消失，不用在意。

此外，淋巴结肿大还要考虑一个原因，是淋巴结是具有过滤微生物作用的。如果淋巴结里有细菌，同样会导致发炎肿大，甚至化脓。

另外，比较罕见但也要重视的一种情况是，恶性肿瘤侵袭也会导致宝宝淋巴结肿大。如果宝宝有体重下降、食欲不振、精神萎靡、持续发热、肝脾肿大等症状，父母就要谨慎了，及时带宝宝去医院治疗。

Δ 不同部位淋巴结肿大，原因各不同

1.耳后

当宝宝耳朵、脸颊、眼睑、腮腺出现炎症时，很可能会导致耳后淋巴结肿大。一般而言，当炎症消退时，淋巴结肿大也会有所缓解。

2.颈部

颈部淋巴结肿大，一般是鼻窦、咽喉、脸部、口腔等部位发生淋巴回流导致的。当这些部位有炎症或癌肿时，会转移或侵袭颈部淋巴结。此外，食管、胸部、肠胃癌肿同样会造成颈部淋巴结肿大。

一般来说，因上火引发的口腔炎症，进而导致的颈部淋巴结肿大，通常不会有太大的问题。

3.腋下

腋下淋巴结肿大，通常是乳腺、胸壁或躯干上部有炎症造成的。另外，乳腺炎、乳腺肿瘤等疾病也会导致腋下淋巴结肿大。

如果发现淋巴结无故肿大，要及时就医检查。

4.腹股沟

腹股沟淋巴结肿大，说明附近的器官、生殖系统或者腹腔出现了问题，也包括全身性疾病。比如说，肝、脾扥器官类疾病；神经系统、乳腺、皮肤、骨骼、消化道有异常；恶性淋巴瘤等等。

Δ 宝宝淋巴结肿大要不要治疗？

正常增生的淋巴结是花生米或黄豆粒大小，质地柔韧，表面光滑，能够滑动，触摸不疼，宝宝不会出现其他不适，无需用药，也不用治疗。

但如果表面不光滑、质地较硬，位置固定无法滑动，和周围组织有粘连，异常肿大不能消退，或者淋巴结突然变大，变红肿，就要及时带宝宝去医院检查，对症治疗。

Δ 宝宝淋巴结肿大怎么办？

如果发现宝宝淋巴结肿大，首先要观察下孩子的全身情况，并观察他的体温有无变化，淋巴结有没有继续增大。如果宝宝身体情况良好，精神不错，没有发烧、食欲好，体重增加，脸色正常，就可以放心检查一下淋巴结情况，比如大小、部位，能否移动，轻压有无痛感等。

如果淋巴结肿大只发生在耳后、枕部、颈部、颌下，能活动，按压后不疼，感冒后出现或周围有脓疮，淋巴结不是很大，尽管有所增多，但没有持续变大，说明没什么大碍，可以放心。

如果淋巴结一直在增大，就要给宝宝多测几次体温，看看有没有发低烧，精神和食欲有没有发生变化。如果宝宝精神萎靡、食欲不振，体重不增反减，要及时带他去看医生。

日常生活中，父母要注意给宝宝补充营养，增强体质，预防感冒和其他感染。宝宝淋巴结肿大，就要让他多休息，多喝温开水，保持室内干净整洁，定时开窗通风。

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