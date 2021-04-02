家长必学急救法，关键时刻能救命！

在宝宝成长发育中，难免会碰上些小意外。如果孩子不小心受伤了该怎么办？今天育儿网编编就给大家整理几种常见的幼儿意外伤害处理方法，建议大家都收藏起来，关键时刻能救命！

1.触电

人体接触电源的时间越长，受到的损伤越严重。发生触电事故后要立即切断电源，用干燥的竹竿、木棍、塑料椅子等物将电线挑开，或者用干燥的绳子套在宝宝的身上，把他拉出来。

家长在救护触电宝宝时，一定要注意自身安全，脚下要踩着干燥的的厚塑料板、棉被、厚木板等绝缘物体上。排除触电可能后，家长要检查患儿有无心跳和呼吸，如果心脏呼吸停止，那么在救护车赶到前或送医前，就要及时给他做心外按摩和人工呼吸。

有的宝宝会将手指插进插座，即使手指上仅是有红点，看上去并无大碍，父母也要及时带他去医院检查，因为患儿体内存余的电量有可能会在24小时内对心脏功能产生不利影响。

2.中毒

中毒有很多种类型，治疗方法也大不一样。父母应立即带上中毒物品，送宝宝去医院，请医生查出毒源对症处理。如果情况紧急，可打电话向120求助。打电话时，父母要保持冷静，说清楚宝宝的年龄、体重、吃错什么东西，吃了多少等信息。

3.误食腐蚀物

不要急着催吐，如果此时进行催吐，会使腐蚀物再次经过食管，对宝宝造成二次伤害。正确的做法是，让宝宝大量喝水，达到稀释腐蚀物的目的。

不过如果宝宝喝了洗洁剂，就不可让他喝水，以免洗洁剂在体内起泡膨胀，进而进入肺部造成伤害。

4.误食干燥剂

市面上，我们所接触到的食品干燥剂，大致有以下几种：

（1）三氯化二铁

这种食品添加剂呈咖啡色，有轻微刺激性。如果宝宝吃的不是太多，让他多喝水即可；如果宝宝误食大量三氯化二铁，出现腹痛、腹泻、呕吐、恶心等症状，有可能是发生了铁中毒，应立即送医急救。

（2）氧化钙

氯化钙是一种白色粉末，和水发生化学反应后会生成碳酸氢钙，有腐蚀性。宝宝若误食应立即喝水，然后立马送医。请注意喝水量也不宜过多，以免引起呕吐造成食道灼伤。

（3）氯化钙

氯化钙也是一种白色粉末，有轻微刺激性，让宝宝多喝水稀释。

（4）硅胶

这种透明的硅胶没有毒性，宝宝误食后不用做任何处理，父母可以放心。

5.误吞异物

宝宝不小心把果核或小玩具吞入气管，引发脸色青紫、呼吸急促，父母要立即采取以下急救措施：

☆ 大些的孩子：

从后面环抱患儿，让他弯腰头部前倾；一只手握拳，孩子拇指掌关节突出处顶住孩子腹部正中线肚脐上方2厘米处，另一只手抓住握拳的手，然后向上向内快速冲击孩子腹部，反复多次冲击直到异物被挤出。

☆ 小些的孩子：

把孩子抱起来，面朝下伏在你的胳膊上，一只手扶着孩子下巴，另一只手掌根在肩胛骨的中间拍击5次；然后把宝宝翻转过来，用食指和中指按压乳头中心点5次，每次按压下去1-2厘米，如此反复多次，直到宝宝吐出异物。

如果异物已经进入食管，可以让宝宝多吃芹菜、韭菜等富含纤维素的食物，帮助宝宝尽早排出异物。宝宝吞食异物后出现发烧、腹痛、黑便、血便，有可能发生了消化道损伤，必须马上将他送往医院急救。这里要特别说一下圆形电池，这种电池吞入腹中，如果不在24小时内排出体外，会在体内分解出电酸，严重危害身体健康。

6.被蜜蜂蛰

宝宝被蜜蜂蛰的部位会出现红肿，如果颈部或嘴部被蛰，还有可能会引起呼吸困难。此时，妈妈可以用纱布或冰块冷敷。如果有必要，可以涂抹药物以免发生过敏。

7.划伤

宝宝若不慎被尖锐物品划伤，妈妈要立即帮他处理伤口。先用稀释的消毒药水或清水清洗伤口，接着止血。如果伤口较小，直接贴一块创口贴；如果伤口又深又长，要用消毒纱布将伤口和伤口周围包裹起来，可以包扎得紧一些帮助止血。四肢上的伤口出血较多，建议让孩子抬高患肢，从而降低出血量。

做完以上这些急救措施后，要马上带宝宝去医院让医生进一步处理。

8.鼻出血

宝宝鼻子出血，父母可以用拇指和食指夹紧宝宝鼻翼根部5-10分钟。在夹紧鼻翼过程中，让孩子张嘴呼吸，将口中分泌物吐出。避免血液被吞入腹中引发不适。此外，用冰袋或冷毛巾在宝宝额头冷敷，可以促使毛细血管收缩，起到止血作用。

9.一氧化碳中毒

父母要立即将气源关闭，将宝宝转移到通风良好的地方，并注意保暖不要受凉。发生一氧化碳中毒，吸氧是非常重要的治疗手段，大家要马上将宝宝送往医院接受专业救治。如果宝宝呼吸心跳暂停，要马上进行心肺复苏。

10.溺水

尽快将孩子脱离水源，判断其是否有意识、呼吸和脉搏。正确做法是拍打呼唤宝宝的名字，切勿摇晃，并在5—10秒内同时检查呼吸和脉搏。

如果确定孩子溺水后无反应无呼吸，面色青紫，也就说其心脏即将或已经停止，一定要在第一时间拨打120，并同时自救即立刻做心肺复苏。

孩子发生溺水后，应在4分钟的“黄金时间”内对其及时进行心肺复苏按压。一旦超过这个时候，孩子的脑细胞就会发生不可逆转的损伤，且时间越长损伤越严重。

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