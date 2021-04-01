有没有搞错，我被我闺女教训了？！

哈喽各位姐妹，本次的《育迷专栏》，育姐收到了来自大脚板妹崽的投稿，这篇文章谈到了对宝宝的规则教育问题，咱们从小就要和宝宝定好规则哦~

另题——《生活在规则下的孩子最安全》

“妈妈，我今天要严肃地批评你！”朵大姐站在进门玄关处，双手叉腰，板着面孔。

地板上，是一双我的皮鞋，正霸占了玄关正中一小块空地，东倒一个，西歪一个。

我蹲下来收拾皮鞋，将它们一一摆好，朵朵背着手站在旁边絮絮说：“每天的鞋换下来要摆好，不能这样到处乱放！我的鞋还是每天放在柜子里呢，我只要求你和爸爸在路边摆好，你们都做不到？”

“第一次，批评，第二次，批评，你要是还犯第三次，你就要替我和爸爸摆一周的鞋！”

“要记得改正！”

那模样，那腔调，像极了我平时教育她的样子。

有亲戚来我们家做客，直说朵朵“好歪哟”，小时候就对大人就这么凶，还敢直接说大人错了，长大了那还得了？

看起来，朵朵就是家里的老大啊！

我们家到底是谁说了算？似乎谁说了都算，也谁说了都不算。

严格来说，是规则说了算——规则，是家里唯一的老大。

李镇西老师在他的著作《做最好的老师》中提到这样一句话：“让班级因我的存在而感到幸福。”具体而言，就是全班每一位成员都要为班集体的建设贡献自己的力量，每位成员（包括老师）都是平等的，没有谁能凌驾班规之上。

大脚板照搬了这样的理念，邀请朵朵参与制定并执行家规。

这“规”，不是规矩，不是死板的条条框框，而是一条底线，是规则。例如：不能伤害自己。不能伤害别人。不能破坏环境。

这三大铁律也是大脚板从某本育儿书上照搬下来的，然后在此基础上与朵朵进行讨论完善，形成详细的行为准则，然后全家一起遵守——

是的，我家是一个建立在规则下的家庭。家里所有成员都是规则的制定者，规则的监督者，同时也处于规则的管束之下，无一例外。

比如：

每天吃完饭后才能吃零食，要是没吃完饭，零食取消。——这是大脚板规定的。

每周只有一、三、五可以看电视，每次只能看二十分钟，要是超时，取消一周电视。——这是龙哥规定的。

每天换了鞋要摆整齐，要是没摆整齐，就要为全家摆一周鞋。——这是朵朵规定的。

说来汗颜，朵朵的鞋永远比我和龙哥摆得整齐。感谢幼儿园对她的习惯培养。

规则意识，我们是从孩子一岁起开始给她建立的。

让孩子初步明白，哪些事情能做，哪些事情不能做，不是请示爸爸妈妈，而是先看看符合规则不。只要是符合规则的，不用问大人，都可以尽情去做。比如说，吃完饭自己去拿零食，到了一三五回家就自己去开电视，这些事情都不用请示爸爸妈妈。

但是一旦破坏了规则，就要自觉承受随之而来的后果。该禁食禁食，该禁玩就禁玩。

规则意识的建立是比较艰难的，我和龙哥为此做了数年的努力，终于在孩子幼儿园中班的时候小有成效。“要遵守规则”，已经成了准则，扎根于她的意识深处。哪怕她有时候没有做到遵守规则，由此惩罚她，她也乐于接受。

然后，是规则的进一步使用——规律。

进入大班下期，朵朵要提前上小学几乎已是铁定的事实了。我们希望她能尽早适应小学规律性的生活。于是带领她在过道画了一张大表。

我们将一周的安排做成表格，每做完一件事，就放上一个小苹果或叶子。一周统计一次看看完成得怎么样。

表格可以看到，周一周三，是看动画片时间；周五，可以在爸爸的陪伴下看一集纪录片（朵朵喜欢看贝爷的《荒野求生》，对贝爷很是崇拜啊）；周六，大脚板会陪她看一部动画电影，我们的目标是在去上海迪士尼之前，把所有的迪士尼公主片看完。

此外，周一二三六日，朵朵分别有不少课程要上，周二、四、六，有考级练习。每周日，还要学背一首新诗。

在规则的约束下，过有规律的生活。

这是我们对朵朵的希望，也正带着她逐渐领略到自律的美好。自律的孩子是最有竞争力的。

苹果和叶子，表示完成，点赞和太阳，表示做得好，当然也有表示批评的标签。

有了规则的约束，孩子每天很自觉地按作息表行事，每天乐此不疲地统计一日行程，并按完成度做上记号。日程安排得满满，每天充实又有意义。每天结束，将苹果贴在表格上，是朵朵最满足的时刻。

我们还可以利用规则给孩子养成好习惯。

由于我的疏忽，没有从小给孩子养成喝水的好习惯（我经常带孩子出门忘了拿水杯）。导致孩子一直不爱喝水。曾经在网上查过，五岁多的孩子，日推荐饮水量应该达到600ML，而我们朵朵往往很难达到这个标准。

我对朵朵说：你必须喝这么多水，这是我们的新规则。

每一次新规则的制定都不是哪一个人说了算，都是我们和孩子一起制定的。

朵朵说：“有点多，我怕我喝不完，能少一点吗？”

于是将目标减半到300ML。孩子爽快地答应了。于是，每日安排里就还有一条——喝水量要达标。

为了更好地帮助孩子完成这个目标，大脚板妹崽还买了一个水杯。

我为女儿编织了一个美丽的童话，我说，这个水杯有个好听的名字，她叫精灵鸟，她喜欢和爱喝水的宝宝做好朋友，如果你喜欢喝水，每天能完成她布置的任务，她就会成为你的好朋友。

这个水杯是智能的，杯头有感应器，能监测孩子的饮水量，我可以通过APP设定每日饮水目标（刚开始，目标设得比较低），还能通过蓝牙将手机与杯子连接，看看孩子每天喝了多少水。

朵朵刚拿到这个杯子，就对喝水表现出了强烈的兴趣，每喝一口都要看看我的手机，看上面显示的饮水量是多少。

“哈哈，我刚刚一口喝了18毫升！我再喝一大口，会不会喝到20毫升？！”

我很喜欢这个杯子的一个有趣的小设计——她会唱歌。

我只是告诉朵朵，这个杯子在喝完水之后会唱歌，但我们至今没有摸索出到底满足了什么条件才会唱歌。

有时候，朵朵喝了一小口，她就唱起了歌来。有时候，咕咚咕咚喝了好几大口，依然安静如鸡。——似乎唱歌是随机触发的？

因为增添了这点不确定性，喝水竟然成了一件充满探索乐趣的事情。找到唱歌的规律，想办法触发精灵鸟唱歌，成了朵朵的研究课题。

“今天也一定要完成规定的目标！”

有了神器在手，小朵朵对严格执行规定，完成目标，显得更有兴趣也更有信心了呢。

当然，在规则的养成过程中，还应该有奖励。比如说喝水这件事，app里就设定了奖励机制，连续多少天完成了目标，可以获得一枚勋章。而勋章攒积多了可以在商城兑换实物。

我们正在为保温杯体而努力呢！

生活中别的事情呢？我们也有有趣的激励方式。

大脚板妹崽为朵朵买了很多贴贴。

这可不是普通的贴贴（其实就是普通的贴贴），如果积攒够一定数量，可以兑换一张心愿卡哟！

而心愿卡上是什么内容呢？

“无条件原谅我一次”“给我买一个冰淇淋”“带我去一次动物园”

每张卡都有不同的功能，只要她使用了这张卡，我也得无条件服从。

而这些，只有遵守了规则才能获得。

朵朵每天就是生活在这样的环境下，她不用处处看大人的脸色，她可以自己安排自己一天的行程，自己判断自己做得对还是错，她可以理直气壮地向大人提出正当的、合规的要求，当然，也可以义正言辞地指责大人的错误。

“妈妈，你吃饭又在看手机了。批评一次。”饭桌上，朵朵又面无表情地提出来。

“对对！要是再犯，就再批评一次，第三次就没收妈妈的手机！”龙哥在一旁幸灾乐祸地起哄。

大脚板赶紧把手机放到一边，放得远远的。

毕竟，我们的规则，是全家遵守。

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