清明带娃自驾游，有几点需要特别留心

清明小长假到啦！相信很多父母都已经制定好计划，准备带娃自驾游外出踏青。育姐在这里整理了一份儿童乘车安全指南，各位宝爸宝妈可要好好读一读哦：

1.不要让孩子在车内进食打闹

行车过程中总会遇到意外情况，如果孩子在车里到处攀爬或发生打闹，一旦需要急刹车或发生交通事故，有可能会受伤。如果后排座位上有两个孩子，最好中间坐一个大人把他们分开。并且，两个孩子都要系上安全带或者坐在安全座椅上，不要让他们在车内动来动去。

还有，孩子在乘车过程中建议不要给他进食。行车过程中如果发生紧急情况需要急刹车，孩子就很容易被噎住或发生呛咳。

所以，如果孩子不是太饿，就不要让他在行车过程中进食。如果旅途较远，可以在服务区停车时让孩子吃点东西。

2.坐车时别抱着宝宝

车辆行驶时，不少父母会将孩子抱在怀中，很多人认为自己的手臂可以起到固定作用，能保护好孩子。其实，如果车辆发生碰撞，速度剧烈变化产生的惯性会使孩子脱离家长手臂被甩出，在车内可能被二次伤害。所以，孩子乘车时一定要让他系上安全带，千万不要图省事，抱着宝宝。

3.正确使用安全座椅或安全带

建议有孩子的父母都要在车里配置安全座椅。如果汽车里没有安全座椅接口，可以购买用安全带固定的安全座椅，这样拆装更方便。

4.合理安排孩子座位

开车带娃出游，决不能让孩子坐在副驾驶的位置上。副驾驶的安全气囊是根据成人的标准设计的，不管有没有安全座椅，都不要让他坐在这个位置上。

目前还没有可靠证据表明，车内哪个位置安全性更高，但相比而言，后排座位更适合让孩子坐。

5.千万别让孩子一个人待在车内

近些年，把孩子一个人留在车内发生的意外时有发生，父母一定要认真吸取教训！车内空间拥挤，空气无法流通，再加上天气等因素，孩子一个人待在车里很容易发生缺氧中暑，情况严重时甚至会有生命危险。

如果孩子生性调皮，独自待在车里，万一误操作发动了汽车，那后果更是不堪设想！

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