给新生儿拍照的禁忌，如有发现请立即制止！

宝宝降生后，大家都会很兴奋，赶紧拍几张照，和亲朋好友分享自己的喜悦之情。但你知道吗？给新生儿拍照可是有很多禁忌的，如果你不注意这些禁忌，那么很可能会对宝宝产生危害。接下来，我们就来盘点这些禁忌：

Δ 给新生儿拍照，这些禁忌请避开

1.不建议拍艺术照

通常来说，拍艺术照需要裸体或换几套衣服。小宝宝身体免疫力较弱，频繁换衣容易受凉生病。建议100天以内的宝宝，最好不要给他拍艺术照。如果需要拍艺术照，一定要保证室内温度适宜。

2.拍照时不要强行让宝宝抬头

为了拍出好看的照片，有的父母会让宝宝趴着，甚至强行让他抬头。新生宝宝脊柱还很脆弱，无法负担头部重量，如果强行让宝宝把头抬起来，很容易造成颈椎前凸。

3.拍照时不要化妆

化妆品含有大量有害的化学物质，宝宝娇嫩的皮肤容易受到侵蚀，变得干燥起来，甚至会引发过敏。如果宝宝不小心将化妆品颗粒吸入体内，有可能会伤害到肝、肾等器官的健康，甚至有可能会导致性早熟！

4.不要使用闪光灯，不要距离太近

新生儿的组织和器官还没有发育成熟，视网膜上的视觉细胞功能还不稳定，强烈的电子闪光会损伤视觉细胞，给宝宝的视力发育带来不利影响。这种损伤的严重程度和拍照的距离有关。照相机和眼睛的距离越近，损伤就越严重。

Δ 给宝宝拍满月照，要注意这些事

1.不要使用闪光灯

很多影楼给宝宝拍满月照时会使用闪光灯。正如上文所说，使用闪光灯会影响宝宝视力健康，所以千万不要使用。

2.让宝宝睡眠充足

新生宝宝一天之中大部分时间都在睡觉，是名副其实的“瞌睡虫”。给宝宝拍满月照前，父母可一定要让他睡好睡足，这样才能保持良好的状态，配合完成拍摄。

父母不要认为宝宝睡觉就不能拍照咯，完全可以在宝宝睡觉时给他“偷拍”几张，这也是他这个阶段最真实的生活状态。

3.让宝宝吃饱喝足

拍满月照前，父母要给宝宝喂够奶，让他在舒服的状态下完成拍照。如果去影楼拍摄满月照，父母要带上纸尿裤、奶粉、衣服、湿巾等婴儿用品，以备不时之需。

4.不要强迫宝宝

拍照过程中，宝宝如果感到不舒服就会大哭抗议，所以千万不要强迫宝宝，否则只会耽误拍摄行程和效果。

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