放下手机爱上绘本，看看这位宝妈的机智做法

哈喽各位姐妹，本次的《育迷专栏》，育姐收到了来自博小帅的投稿，这篇文章谈到了如何让宝宝爱上读绘本，这对宝宝是大有益处的哦~

虽然每天都想早点休息，但是每每到了床上我又不自觉地拿起儿子的绘本故事，给他讲两个小故事，然后让他将绘本收起来，关好灯躺下，或者直接关灯讲小红帽的故事和在我记忆里的儿童故事，每天睡觉前花差不多五分钟的时间讲故事，从一岁半坚持到现在，有时候白天不让他多看电视也会拿起绘本故事书讲给他听。

给他买了二十几本绘本故事书，慢慢地培养他自己看，有时候看到封面上的图案就说出里面讲的是什么故事，还经常自己拿出绘本点名要讲这个故事，陪孩子讲好每一个故事，孩子会收获很多。

1.增强孩子的记忆力

父母是孩子的第一任老师，你说过的，做过的孩子都记得清清楚楚，记忆一点一滴的积累，孩子的大脑储存库里的东西越多，经过反反复复地接触，慢慢地就变成自己脑海里的东西，可以保存很久都不会被遗忘，还能灵活地运用到生活中来。在孩子记忆力最强的时候给孩子讲故事，能很好的印到孩子地脑海中。记得孩子的第一套故事绘本就是《我的第一套动物百科全书》在很多帖子中我都提到过，一直到现在孩子一直都在模仿里面的小动物，即使离开了书本，你叫他模仿他也能做的很好。

2.培养良好地生活习惯

绘本故事一般都是以某个动物的行为作为参照，然后告诉孩子这样做是对是错。儿子有第一颗乳牙的时候我就给他买了硅胶牙刷，但是他有含奶瓶的习惯，而且他第一颗乳牙就是色素牙齿，最终还是没有逃过蛀牙，慢慢地孩子就不愿意刷牙齿了，后来我给他买了第二套绘本，里面有个小故事就是小河马不刷牙，牙龈上面长了一个很痛的小肉包，在他拒绝刷牙后我就给他讲小河马不刷牙的故事，慢慢地不再拒绝刷牙，现在主动要求刷牙齿了。多给孩子讲故事，孩子记在了心里，最后就会往你预期的轨道上行走。

3.增加孩子与人交流的兴趣和词汇量

生活中少不了交流，包括你和孩子的交流，语言不是孩子天生就会的，需要你教他，然而你和他讲绘本故事，不仅能和孩子多一些交流还能让孩子学会很多新鲜的词汇，到了两岁多你会发现你身边有个小话唠，说话像个小大人。我儿子蛀牙不能吃糖，我给他讲爱吃零食不爱运动的小猪胖胖的故事，经常在楼下的小卖部对着其他小朋友说不能吃糖，牙齿会长虫，吃多了会变得和小猪一样走不动，小卖部老板看着他哭笑不得。

4.培养好社交礼仪

孔子在《论语》中有曰“有朋自远方来，不亦乐乎”，中国的社交礼仪源远流长，外界还有礼仪培训，说明礼仪非常的重要。小朋友和人打交道很多是和大人学的，还有一种就是和他讲一些故事，模仿故事中的主角学会一些社交礼仪。我给儿子买的第二套绘本故事是“一句话故事“中间会以不同的小动物为主角讲一个小故事，从中儿子更加明白了什么时候该说谢谢或者对不起，还能懂得给别人帮助，不随便动手打人。

5.教会孩子必要生活常识

在孩子上幼儿园之前都是家人陪伴的时间比较长，但是也不能时时刻刻陪伴着，在家里也会出现不少的危险 ，比如开关插座，还有水龙头这些地方，甚至是厨房，过马路，安利一套安全知识的故事书对于教会孩子生活常识很有帮助。好奇心是每个孩子与生俱来的，对于未知的危险根本不了解，所以我们作为监护人必须告诉他们，但是慢慢地和孩子相处你会发现你不让他碰的东西他越要弄一下，因为你对孩子说危险，他不知道什么是危险，这时候你讲个故事给他听，让他知道插座板里面有电，会把人烤焦，水会将人淹死，厨房里面菜刀会让人流血，不停红绿灯的指挥会有什么后果，将危险融入到具体的故事中，这样他能够记得更好更久。有一次我在洗衣服，他喝完奶了，我就说你把奶瓶房厨房灶台上去，妈妈没时间，这小屁孩居然给我说：“我不去，厨房里面很危险的，锅张开大嘴巴。”我还得解释一番：你不去碰它就不会咬你的……

6.更好地认识这个未知的世界

古话说：读万卷书，行万里路。很多宝妈都很少带孩子出门，大包小包很麻烦，确实是这样子的，行万里路对孩子探索世界是不切实际的，于是改为“读万卷书”，孩子不认识字，就得家长陪读，小孩子对色彩的敏感度都非常的高，陪孩子讲一段配备图画的故事，不仅能培养孩子的兴趣，还能认识一些在他周围接触不到的东西。

7.增强孩子分辨是非的能力

很多故事都会以反面人物作为主角，然后总结出一个正面积极的道理出来，比如狡猾的狐狸，骄傲的孔雀，不爱卫生的小猪，爱撒谎的小男孩，从悲伤的结局中让孩子懂得什么事情该做什么事情不该做，让孩子懂得是非。像《我不跟你走》这样的绘本故事一定要给孩子种草，不是糖吃的人就是好人，不是每个人的热心都是一种帮助，从小学会对付人贩子，保障自己的安全。

多给孩子将故事，多陪伴孩子一起看绘本，培养好他的阅读习惯总是好的，一直这么坚持下去，每天花几分钟时间，无论是在生活中还是经后的学习中，甚至是长大后走入社会了，你会发现自己的孩子生活得越来越棒！让我们一起行动，从现在开始，慢慢地每天有耐心和孩子一起讲一两个绘本故事吧！

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