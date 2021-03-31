春暖花开的季节，做一盆玫瑰送给自己吧

说到玫瑰，大家想到的就是爱情，就是向心爱的人表白的场景，想到浪漫的爱，想到与爱人的烛光晚餐。春暖花开的季节，桌子上也应该添一抹色彩，但是买回来的鲜花放几天就枯萎了，那就用超轻粘土来做一盆不会枯萎的花吧~

今天带来的这款玫瑰花的制作，是最简单，最出效果的一种，完全适合新手小白，废话不多说，快点一起捏起来吧！

1.选择紫色、玫红、粉色的超轻粘土（你选择自己喜欢的颜色）搓成长条。

2.做好的长条分别分成大小一样的五份。

3.弄好之后把这些粘土全部搓成小球。

4.把搓好的小球再全部压扁。

5.粘土分颜色如图重叠在一起。

6.把所有的粘土如图全部重叠到一起。

7.重叠好的粘土用剪刀从中间剪开。

从颜色深的紫色开始向里卷，剪的过程中注意用手指托住底部卷整齐，卷好之后，你就会得到两朵成型的玫瑰花（同样的方法多制作一些，大概六七朵的样子）。

之前提到过卷的时候要用手托住底部卷整齐，大家可以看一下对比图，左边是卷整齐的，右边是没有注意整齐卷的，再对比底部，想要美观的话一定要注意细节。

家里的一次性纸杯如图，剪开底部，再用棕色的粘土填充，小花盆就做好啦~

用绿色的粘土搓出水滴状，然后压扁，用工具刀画出树叶的脉络，同样的方法，多制作一些树叶，如图围绕做好的花盆一圈。

把之前做好的玫瑰花摆放在花盆上，一盆带有春天浪漫气息的玫瑰花就做好啦，你学会了吗？

只要怀有希望，人间一切都值得，一定要记得爱自己哦！

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