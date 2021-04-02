宝宝小PP护理大全，建议收藏

宝宝臀部肌肤娇嫩，如果父母护理不到位，很容易患上红屁屁，甚至引发皮肤感染。赶紧来了解宝宝臀部护理的小常识吧!

1. 选择适宜的纸尿裤

纸尿裤的选择十分重要，关系到宝宝活动的灵活性和舒适性。父母要选择质地柔软，吸水性强的纸尿裤。另外，纸尿裤的颜色选择浅色系为佳。

2. 及时更换纸尿裤

宝宝臀部皮肤长时间受刺激，很容易患上红屁屁。所以，妈妈给宝宝换纸尿裤一定要勤快，不要舍不得纸尿裤。

另外，宝宝屁屁长时间接触尿液，容易滋生细菌造成皮肤损伤。宝宝只要大小便，父母就要及时更换纸尿裤，减轻小屁屁的负担。

3.便后要清洗

宝宝肠胃小、消化快，特别是新生儿大便一天4-5次都是正常现象。如果不及时清洗宝宝屁屁，会使大便沾满了整个臀部。宝宝臀部肌肤受到粪便的刺激，很容易易变成红屁股。所以，在给宝宝擦拭干净后，要及时用温水进行清洗，并用质地柔软的毛巾或者纸巾擦干宝宝屁屁上的水分。

4.选择合适的婴幼儿洗护用品

与成人相比，宝宝的皮肤更娇嫩。因此，给宝宝做清洁时不能用成人用品代替婴儿专用洗护用品。特别是不要用碱性肥皂或者其他含有酒精的清洁用品清给宝宝洗屁屁。

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