宝宝爱打嗝？get这几招搞定

打嗝很常见，一般人都会出现，宝宝也不例外。但作为父母看着宝宝打嗝，可能会不由担心。其实，我们可以通过一些措施减少宝宝打嗝的次数哦~快来get！

1.注意进食方法

妈妈们往往营养充足，乳汁分泌充沛。这么一来，宝宝吃奶时吮吸的量也会很大。大家在宝宝进食时，可以注意控制一下，避免乳汁流得过快哦~

如果宝宝已经添加辅食，记得避免急、快、冰、烫，也不要在宝宝哭闹时或过度饥饿时喂奶。

2. 保持正确喂奶姿势

喂奶姿势不正确的话，会使宝宝进食不舒服，进食不顺畅，甚至引发呛奶。大家在给宝宝喂奶时要多尝试，找到自己和宝宝都很舒适的姿势，这样有有助于宝宝进食顺畅，预防打嗝的出现哦~

而且，经常变换喂奶姿势，也避免了宝宝仅向乳晕的一个部位施加压力，减少输乳管受阻塞的危险。

3.给宝宝按摩

宝宝打嗝时，按摩可以缓解打嗝带来的不适感。具体步骤如下：让宝宝平躺在床上，用一只手托住屁股，另一只手护住脖子将他竖抱起来，然后五指并拢，手指微弯呈空心状，从屁股上方轻轻向上拍打一直到脖子下方。注意拍打的时候避免漏气，力度也要控制好哦~

4. 及时安抚

宝宝不停打嗝看着很难受，这个时候可以将他抱起来轻轻拍背，喂点温水，然后用手刺激宝宝足底(可稍微捏一下，不要太用力)使其啼哭，终止膈肌的突然收缩。宝宝哭出声后，打嗝就会自然消失。

另外，也可以拿些好玩的玩具逗引或播放一些轻柔的音乐，转移宝宝的注意力，缓解他焦躁的情绪。

现在大家知道宝宝打嗝该怎么办了吧~最后也提醒大家，如果小宝宝打嗝时间长或发作频繁，建议及时带去正规医院就诊，做进一步检查。

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