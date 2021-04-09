@家长和孕妇们，过敏高发季来了，这份预防指南请收好！

春暖花开，阳光明媚，正是踏青好时节，父母们不约而同带着娃外出玩耍。但不少爸妈发现，孩子回家后出现了流鼻涕、打喷嚏等症状，还有孩子身上起了红疹子，瘙痒难忍。其实，孩子有这些表现，多半是因为过敏了，大家可要注意喽~

父母要谨防孩子“春季过敏症”

春天万物生长，空气中充斥着各种花粉、粉尘……其中花粉就是最常见的过敏原之一，所以每到这个时候会有一些有孩子外出而出现过敏反应。

另外，虽然春天气温回升，但天气多变，有的地区风又很大。孩子容易受到冷风刺激发生过敏反应，导致皮肤上出现大片的红疙瘩，又胀又痒，也就是荨麻疹。

于是，春季是过敏高发期，抵抗力较差的孩子最容易中招了。对了，还有孕妇。有些女性朋友怀孕后因为体质发生改变，导致免疫力降低，身体变得敏感，也很容易发生过敏。所以，春季孩子和准妈妈在春天一定要做好过敏的预防工作。

春季过敏的常见病症

过敏有四种病症，分别是皮肤过敏、食物过敏、过敏性鼻炎和药物过敏。春天高发的过敏主要是前三种，下面给大家介绍一下。

1.皮肤过敏

孩子发生皮肤过敏后，身上会出疹子，比较常见的疹子有荨麻疹、湿疹等。一般来说，皮肤过敏是皮肤接触过敏原引发的，比如穿了新买的贴身内衣、皮肤接触了某些植物等。

2.食物过敏

孩子进食后在短时间内出现皮肤起疹子、腹泻、腹痛等症状，严重时有可能出现呼吸困难，甚至引发窒息。春季是长高的黄金期，有的父母急于给孩子吃牛奶、鸡蛋来补身子，而牛奶和鸡蛋恰恰是最常见的过敏原。

3.过敏性鼻炎

孩子如果有过敏性鼻炎，会出现流清水鼻涕、鼻子痒、打喷嚏等症状。过敏性鼻炎的主要原因就是吸入过敏原，而春季是花粉传播最旺盛的季节。

如何让孩子远离春季过敏？

想要预防春季过敏，常用的方法两种，分别是提高免疫力和远离过敏原。

1.提高免疫力

这对孩子和准妈妈来说力都hin重要。对孩子来说，在年幼时发生过敏，通过提高免疫力可以降低日后过敏的几率。

（1）饮食

日常生活中注意膳食合理、营养均衡。当孩子开始吃大人饭时，就要注意这个问题。每天适当让孩子多吃蔬菜，主食适量，也可用一些粗粮代替，并搭配蛋白质和少量脂肪。

还有，日常饮食要以清淡为主，不要放太多调料，也不要过于油腻。

（2）运动

多运动有助于孩子提高免疫力。大家不妨经常陪伴孩子玩耍，或者让他和同龄小伙伴一起玩，都可以起到锻炼身体的作用。准妈妈可以选择散步、孕期瑜伽等温和的运动，来达到锻炼身体的目的。

2.远离过敏原

（1）做过敏原检测

如果有家族过敏史，孩子也出现过敏，建议带去医院做个过敏原检测。对了，如果准妈妈孕期出现了荨麻疹，也建议检测一下。

至于过敏源检测的费用，测试项目不同收费也不一样，通常在200-500元之间。如果检测项目较多，可能要1000-2000元。找出过敏原后，咱们记得一定要远离。

（2）日常护理

首先，孩子和准妈妈的贴身衣服建议选择纯棉的，并根据气温变化适当增减衣物哦~

再来，出门时，戴好帽子和口罩，穿上长袖长裤，尽可能减少接触和吸入尘螨、动物皮毛、花粉等易引起过敏性鼻炎的过敏原。然后回家后，马上换掉外衣，最好洗一下清除衣服上从外面带回来的物质，同时还要洗手洗脸，再擦个乳液保湿。

另外，剪指甲也要常安排。孩子活泼好动，喜欢到处探索，尤其是一两岁的孩子好奇心很强，碰到什么新奇事物都想要用手抠一抠摸一摸，而长指甲最容易藏污纳垢了。而且勤剪指甲还能避免皮肤瘙痒时抓破皮肤导致皮肤情况变得更糟糕。

（3）辅食一样一样添加

给孩子添加辅食时，每次最好只添加一种新食物，这样可以清楚观察孩子情况，迅速确定过敏原。如果宝宝有过敏史，或者有家族史，在饮食方面要多注意。

中国营养学会建议，孩子喝牛奶的时间在1-3岁为宜。刚开始给孩子喝牛奶时要少量，看看他有没有发生腹痛、腹泻。如果没有发生异常，可逐渐增加牛奶饮用量；如果出现异常，一段时间内不要让孩子喝牛奶，建议等15天或1年后再喝。

鸡蛋也是这样，建议先让孩子吃蛋黄，到1岁后再吃全蛋。

另外，蟹、虾等带壳海鲜最好让孩子少吃或不吃，以免引起过敏。如果孩子对食物过敏，要立即停止这种食物的喂食，用另一种食物代替。如果大家不放心，也可以带孩子去做个过敏原检测哦~

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