敲黑板！新生儿身上，有几个地方不能摸！

宝宝出生了！这无疑给整个家族带来了喜讯，看着肉滚滚的小可爱，每个人都想抱一抱摸一摸。

打住！要知道，新生儿身体娇弱，抵抗力也不比大人，千万不能让生人随意靠近，以防感染，尤其是下面几个地方千万不能随便乱摸！

新生儿这五个部位不能随便摸，父母请注意

1.囟门

囟门位于宝宝头顶前部的中间，是宝宝大脑尚未发育完全的部位，这个地方非常关键，家长可不能随意触摸。

此外，头垢常常会出现在囟门的位置，家长也不要刻意去清洗。一般来说，这些头垢在洗澡或洗头时会自然脱落，万万不能用手去抠，以免带来不必要的伤害。

2.耳朵

耳朵存在诸多神经系统，如果大人没有控制好力度，很容易导致宝宝耳朵损伤，甚至影响宝宝听力发育，因此宝宝的耳朵也不要乱碰哦~

3.脸蛋

宝宝的脸蛋肉嘟嘟，大人看到都会忍不住想亲一亲。要知道新生宝宝免疫系统还没有发育成熟，成人口水中的细菌、病菌很容易感染给宝宝，影响宝宝健康，所以该阻止的时候还是要阻止！

4.私处

有的家长会有恶趣味，喜欢逗弄男宝宝“小鸡鸡”。事实上，这样做不仅恶俗，而且很容易损伤宝宝私处健康，毁坏宝宝娇嫩的肌肤！

5.肚脐

有的妈妈看见宝宝肚脐有污垢，就会忍不住用手去抠，这样很容易让宝宝腹痛或腹泻。发现这种情况，正确做法应该是用消毒棉签轻轻擦拭宝宝肚脐周围，不可用力。

经常摸这三个部位，宝宝越来越聪明

当然啦，宝宝也不是“仅观赏”，下面几个部位，家长可以经常摸，能让宝宝更聪明哦~

1.小手

妈妈经常摸宝宝小手，会给宝宝充足的安全感。如果宝宝晚上睡觉不踏实，轻揉手背可以让大脑分泌更多褪黑色素，提高睡眠质量。

2.小脚

人的足底有很多穴位，经常按摩有助于保持身体健康，小宝宝也是如此。父母空闲时可以多摸摸宝宝的小脚，这样不仅能促进宝宝的新陈代谢和血液循环，还能增强免疫力让身体更健康。

3.肚子

新生宝宝肠胃蠕动缓慢，排气困难。爸爸妈妈可以将双手搓热，在宝宝腹部轻轻顺时针抚摸，从而促进肠胃消化，帮助他排便、排气。

只有宝宝肠胃消化正常了，不积食了，才能更好地吸收营养，健康成长！

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