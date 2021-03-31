10岁女童被强奸怀孕21周，医生一行为挽救了她

面对性侵，沉默绝对是最坏的处理方式。前几天山东省人民检察院曝光了一起案件，一男子强奸10岁女童致怀孕获刑12年，这也是山东省首例因强制报告制度而立案侦查的侵害未成年人案件。

才10岁啊，怀孕21周。这还是人吗？气炸了！自从当了妈就更看不得这样的新闻。虽然坏人得到了法律的制裁，但并没有多么大快人心，因为这个女童所受的伤害可能是一辈子也无法弥补的。

万幸的是，可怜的女孩遇到了一个知晓强制报告制度且意识敏锐的医生，没有坠入更可怕的深渊。

案件详情

这起案件是因医生强制报告立案。简单说下案情：

2020年8月28日，威海市某医院的一名医生接诊了一名经医学诊断怀孕21周的10岁女孩小叶(化名)，认识到可能存在性侵害未成年人的情况，按照强制报告制度要求向卫生主管部门报告。

之后，接到报案的公安机关立案侦查。检察机关也提前介入，引导侦查机关和医院在保护好被害人隐私的情况下，固定关键证据。

2021年1月6日，乳山市人民检察院以被告人刘某某犯强奸罪向法院提起公诉。法院经审理认为，被告人刘某某进入被害人住所奸淫幼女致被害人怀孕，情节恶劣，判处被告人刘某某有期徒刑十二年。(来源：山东省人民检察院)

什么是强制报告制度？

这是一项基于保护未成年人而生的制度，源自2020年5月7日，最高人民检察院、国家监察委员会等九部门印发《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见(试行)》。

由于未成年人判断力、行动力有限，很多时候在遭受侵害时可能不自知无法主动报警，需要他人来报警。这个时候，包括学校、医院等机构的工作人员，以及老师、儿科医生等依法对未成年人负有教育、照护等职责密切接触未成年人的人，往往更能发现未成年人遭受或者疑似遭受不法侵害以及面临不法侵害危险的，应当立即向公安机关报案或举报。

一旦发现未成年人疑似被性侵、被虐待、被遗弃、被拐卖、被组织乞讨等，都可以进行强制报告，立即报警，并按照主管行政机关要求报告备案，切记！

儿童被侵害数据曝光，多是熟人作案

未成年人遭性侵，绝对个例，可以说公开的猥亵、性侵儿童案例只是冰山一角。

人民日报官微曾发布这么一组数据，触目惊心！

更可怕的是，针对中小学生的性侵害，隐藏比例是1:7。也就是说1起儿童性侵新闻曝光，背后也许就有7件已经发生。

还有，男童也有遭受性侵的危险。由于家长和学校的忽视，这类犯罪往往更具隐蔽性，维护权益面临更大的困难。

而且绝大部分儿童性侵都是熟人作案，尤其是留守儿童。犯罪者往往是孩子信任的人，其中父母、亲友，及教师作案比高，网友、保姆、邻居等也有可能向孩子伸出魔爪。

再加上对儿童的性教育不够重视，很多孩子对这方面没有正确的认识，被侵害也不敢和家长说。如果家长再不够关心孩子，甚至避讳此事，那么就难发现事情的真相了。

坏人永远不会嫌我们的孩子太小，也不会觉得只侵犯一次就够。

作为家长，作为一个成年人，我深深觉得对未成年人的保护任重而道远。希望大家也都能对身边的孩子多一点关心和聆听，发现犯罪行为及时报告，给他们多一点保护。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)