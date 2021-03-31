别给宝宝乱戴首饰！隐患可不小

宝宝满月时，有的老人和父母会给他买银镯子、银锁，认为这样可以让宝宝平平安安长大。但是，给宝宝戴首饰其实会给身体健康带来很大的隐患。下面就跟着小编一起来看看吧！

宝宝戴首饰的隐患

1.引起皮肤过敏

宝宝皮肤非常娇嫩，如果首饰做工粗糙不光滑，打磨的不平整，很容易损伤皮肤，导致皮肤破损。如果宝宝是过敏体质，首饰上附着的微生物有可能导致宝宝皮肤过敏。另外，宝宝皮肤长期受金属摩擦会影响皮肤健康。

2.重金属元素会影响宝宝身体健康

首饰有可能存在一些重金属元素，宝宝每天戴在身上和皮肤接触，很容易引发重金属中毒，出现多动、头痛、头晕、失眠等症状，危害身体健康。

3.误吞首饰有危险

有的宝宝喜欢将首饰放在嘴中，可能会发生误吞，甚至卡在喉咙，危及生命。

温馨提示

如果一定要给宝宝戴首饰，一定要注意以下几点：

1.一定要选择正规实体店购买首饰，这样安全性更高。

2.首饰要做工精细、打磨平整，以免造成宝宝皮肤损伤。不要购买有小零件的首饰，防止宝宝吞入口中造成意外。

3.不要选带有小铃铛的首饰，以免被影响宝宝睡眠质量。

金银首饰寄托着长辈们的美好祝愿，但为了宝宝的安全着想，建议不要给2岁以下的宝宝戴首饰！

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