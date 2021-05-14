给宝宝做被动操，有几点需要提醒你~

给宝宝经常做被动操，可以促进大脑发育。但育儿网小编这里要提醒各位父母，给宝宝做被动操需要注意以下这些要点，千万不能忽视哦~

要点1：力度要轻柔

3个月以内宝宝头颈肌肉力量较差，还不足以支撑头部重量。父母给宝宝做被动操时要保护好宝宝的头颈部，避免造成损伤。特别是左右翻转宝宝身体时，要用一手护着宝宝的身体一手翻转。动作一定要温柔，控制好力度，不要伤到宝宝。

要点2：动作要缓慢

宝宝身体功能发育还不成熟，对外界环境信息的接收和转换能力还不是很强。所以，父母给宝宝做被动操时，动作要越慢越好，让宝宝有足够的时间做出反应，这样才能获得良好的锻炼效果。请注意，动作过快会使宝宝感到恐惧，丧失安全感。

要点3：精神要专注

父母给宝宝做被动操，精神专注十分重要。做动作时，父母要时刻关注宝宝的反应。如果宝宝发生哭闹或者有其他排斥反应，要及时停止。

另外，父母给宝宝做被动操时，要不断和宝宝进行眼神交流和互动，让他感受到爱与呵护，从而达到预期效果。

温馨提醒：

1.室内温度适宜：给宝宝做被动操时，需要脱下宝宝的衣服。室内温度应保持在28℃左右，并且室内不要有对流风，以免宝宝感冒着凉。

2.时间适宜：被动操有移动、翻转宝宝的身体的动作，建议父母在喂奶后1小时左右进行，以免发生溢奶或呕吐。

3.给宝宝做被动操时，宝宝哭闹或者抗拒，就要立即停止，不要强迫宝宝。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)