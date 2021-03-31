做到这几点，让孩子的身体倍棒~

对于孩子来说，提高免疫力对生长发育十分重要。下面就跟着小编一起来看看提高宝宝免疫力的小妙招吧！

1.少油少盐少糖

多油、多盐、多糖会增加宝宝患疾病的几率。日常生活中，父母要让宝宝少吃降低免疫力的食物。

建议：宝宝们都很喜欢有甜味的食物。但是，吃糖过多会影响白细胞的生成和正常活动，导致身体抗病能力降低。除此之外，食物过于油腻也会影响宝宝免疫力的提升。所以，宝宝的饮食要遵循少油少盐少糖的原则。

2.每天坚持适量运动

运动能增强宝宝的免疫力，对宝宝的身体健康好处多多。

建议：运动以中轻度有氧运动为佳，父母要经常带宝宝做运动，从而使免疫细胞数目增加，增强抵抗力。天气温度适宜，带宝宝外出游玩是很好的选择。

3.保证饮食结构合理营养均衡

保持饮食营养均衡，是提高宝宝免疫力最天然最健康的方式。

建议：牛奶、蛋鱼肉豆类、蔬菜、水果都有利于提高宝宝免疫力。如果宝宝不爱吃蔬菜水果、牛奶、肉类，会影响营养摄入，无法满足身体所需，容易导致免疫力降低。所以，宝宝的日常饮食一定要保证食物的多样性和营养结构搭配合理。

4.牛奶是增强宝宝抵抗力的重要之物

牛奶中的蛋白质对提高宝宝抵抗力有十分重要的作用。每天给宝宝喝1-2杯的牛奶，对于补充蛋白质十分有利。

建议：牛奶中蛋白质含量较高。蛋白质是构成人体细胞的基本元素之一，同时也是构成白血球和抗体的主要成分。如果宝宝摄入蛋白质较少，体内淋巴细胞的数量因此会减少，从而导致宝宝免疫力下降。所以，父母要让宝宝多吃富含优质高蛋白质的食物，比如：新鲜的猪瘦肉、鸡鸭鱼、蛋类、牛奶以及奶制品等。

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