无良医生用剃须刀给产妇做手术，妈妈孩子全丧命

据印度《论坛报》报道，3月17日，印度一名无证医生居然用剃须刀给一名产妇做了剖腹产手术。手术后，这名女子因产后大出血不幸身亡，而她的孩子出生几分钟后也离开了人世。截止3月21日，警方先后将无证医生和这家黑医院的负责人逮捕归案。

孕妇突然发动，无奈来到私人医院生娃

据媒体报道称，这起悲剧发生在印度北方邦苏丹布尔地区的塞尼村。因大出血惨死的孕妇名叫波娜姆，今年30岁。3月17日，波娜姆突然出现阵痛，这比预产期提前了不少时间。

因为居住地附近没有大医院，波娜姆在丈夫的陪同下来到村里的一位接生婆家中请她帮忙接生。接生婆在检查了波娜姆的身体后，认为波娜姆的情况不对劲，建议他们去村里的初级医疗保健中心生产。

随后，夫妻俩来到村里的初级医疗保健中心，但这家保健中心的护士在给波娜姆查体后表示情况异常，应立即到大医院。于是，丈夫只好带着波娜姆离开，但奈何附近实在没有什么医院，最后夫妻俩来到了最近的一家私立医院。

医生用剃须刀做剖腹产手术，母子皆丧命

来到这家医院后，一名30岁的男医生给波娜姆做了剖腹产手术，但这家私立医院的设施十分简陋，连最基本的手术设备都没有，手术台还是临时搭建的。更令人吃惊的是，医生做剖腹产手术时，用的竟然是剃须刀片，而不是手术刀！

尽管孩子被成功取出，但宝宝出来几分钟后就离世了。更糟糕的是，波娜姆随后出现了产后大出血，而做手术的男医生对此束手无策。

男医生见出血状况越来越严重，便让产妇丈夫将其送到大医院急救。但当波娜姆被送到140公里外的大医院时，已经因大出血离开了人世。

愤怒丈夫向警方报案，涉事人员全都被逮捕

愤怒的丈夫随后来到警察局报案，警方在调查时发现，这家私立医院没有营业执照，根本就是一家黑医院。而做剖腹产手术的男医生也没有获得行医执照，只是一名辍学的中学生。

到3月21日为止，无照医生和医院负责人都已被警方逮捕。目前，这家黑医院正在接受调查。

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