吃什么能补脑？为你揭秘事实真相

提起“补脑”，大家肯定听过各种这样的说法，比如“吃鱼补脑”、“吃核桃补脑”、“吃猪脑补脑”等等。生活中，不少家长为了让孩子补补脑，特意做这些菜给吃。那么，这些食物真的能补脑吗？下面为大家揭秘真相，看完你就明白了~

吃鱼补脑？对大人无效！

网上一直流传着这种说法，认为鱼肉含有益于大脑，不管是吃鱼肉还是喝鱼汤都能让人变得更聪明。

真相：

专家指出，鱼肉中含有大量人体必需脂肪酸——n-3脂肪酸，其中DHA和EPA这两种氨基酸对大脑发育和神经系统发育非常重要，但有时间限制哦~只对孕期或婴幼儿在生长发育阶段有用，对咱们成人的大脑并没有什么用。换句话说，成人每天吃鱼，也不会变得更聪明。

吃核桃补脑？别当真！

民间有“以形补形”的观念，而核桃因为长得跟大脑很像，被不少人认为吃了能补脑。

真相：

大家之所以相信吃核桃能“补脑”，主要受“以形补形”观念的影响。但从现代营养学的角度分析，尽管核桃中含有多种有益于大脑的不饱和脂肪酸有，但并不代表它能“补脑”。

吃猪脑补脑？没有科学依据！

民间还有“吃啥补啥”的观念，因此，好多人坚信吃猪脑“补脑”。

真相：

事实上，猪脑没那么厉害！以100g猪脑为例，它所含的维生素含量非常低，锌、铁、钙等微量元素的含量也不是很多，再有猪脑中含有的胆固醇和饱和脂肪不算少。如果想考吃猪脑来“补脑”，不但有可能达不到“补脑”的目的，反而会长胖。

还有人认为，除了猪脑外，吃羊脑和牛脑也能起到“补脑”的作用。不过同理，其他动物的大脑和猪脑的差不多，都含有高脂肪，且矿物质元素和维生素含量较低，孩子多吃反而会影响身体健康。

其实，大家日常饮食只要多样化，确保营养摄入均衡、全面，就可以确保大脑正常运转。所以，不要再神话所谓的“补脑”食品啦~

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