5种容易使孩子卡喉的食物，宝妈要警惕！

节假日期间，孩子又可以吃吃喝喝，好好玩耍一番了。不过，家长们可要注意孩子身边的美食。要知道，有些食物可是很容易卡喉，今天，我们就来一一盘点：

1. 糖果

糖果吃起来很甜，很受小朋友的欢迎。其实糖果不管是软糖还是硬糖，都容易呛到气管内，引发非常严重的后果。所以，不要给宝宝吃糖果，不仅容易发生意外，吃多了还会影响宝宝的身体健康和口腔健康。

2. 果冻

宝宝吃果冻很容易吸进气管，引发惨剧。另外，果冻中添加有添加剂对宝宝的健康也十分不利。所以，不要给宝宝吃果冻，特别是三岁以内的小宝宝。

3. 小水果

圣女果、葡萄等水果个头较小，宝宝吃这些小水果时喜欢一口塞进去，很容易被噎住。给宝宝喂食时，可以切成小颗粒。

4. 坚果

坚果类的食物最好也不要给宝宝吃，比如花生、腰果、无花果、瓜子等。这类食物十分坚硬，宝宝不好咀嚼，很容易被噎住或卡进气管里。所以给宝宝喂食时，父母要尽量避开这些食物，以免发生意外。

5. 粘性大的食物

一些粘性大的食物，比如年糕、汤圆、元宵、软面包等，宝宝吃了后不容易吞咽和消化。所以，不要给宝宝吃这些食物。

以上就是宝宝应该远离的食物。除此之外，宝宝的的饮食要保证结构合理，营养均衡。

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