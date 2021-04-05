小家伙不愿坐安全座椅？五招让ta乖乖就范

随着时代的进步，汽车逐渐成为人们主要的交通工具。不少父母带娃外出都是开车出行，给宝宝准备安全座椅就十分必要。但是，不少宝宝不喜欢坐安全座椅、抗拒坐安全座椅。想要更好地解决这个问题，父母要做到以下几点：

1.选购适合宝宝的安全座椅

给宝宝挑选安全座椅，除了要考虑宝宝的月龄外，还要考虑宝宝的体重和身高。因此，带宝宝去实体店试坐是挑选到合适安全座椅最好办法。

2.从出生开始培养习惯

将宝宝突然固定在某地方，会让他丧失安全感。如果从出生后就开始培养坐安全座椅的习惯，宝宝对于安全座椅就没有那么抗拒了，一般会乖乖地配合。

3.安全座椅成为吃喝玩乐的地盘

让宝宝乘坐安全座椅，可以给他准备一些小点心，小玩具，喜欢的儿歌，这样可以打发路上的无聊时光。

4.父母一方在后排陪坐

单独坐在安全座椅上且旁边没有家长陪伴，宝宝会感到孤独，没有安全感。如果条件允许，父母一方可以坐在安全座椅旁边陪伴宝宝，与宝宝进行互动，或者玩一些小游戏，可以缓解减轻无聊感，并给与宝宝足够的安全感和关爱。

5.让安全椅成为宝宝的专属空间

如果宝宝抗拒坐安全座椅，不要强迫宝宝，可以通过慢慢地引导。父母可以告诉宝宝，这是属于他一个人的宝座。把安全座椅带回家后，不要立马放在车上先放在家里，让宝宝熟悉熟悉，再安装在车上。

温馨提醒：

小月龄的宝宝最好反向乘坐儿童座椅。宝宝骨骼柔软，发育尚不完全，正向乘坐安全座椅时，一旦车辆遭到碰撞，有可能造成儿童头颈、四肢和胸骨骨折。

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