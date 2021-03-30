买纸尿裤时，这几点你考虑到了吗

纸尿裤是宝宝成长发育过程中不可缺少的纸易耗品，选择一款舒适好用的纸尿裤对宝宝来说十分重要。下面就跟着小编一起来看看纸尿裤挑选的注意要点吧！

一般来说，纸尿裤有很多型号。妈妈给宝宝选购纸尿裤时，需要依据宝宝体重进行选择。而挑选纸尿裤的标准不止这一点，还有以下几个要点。

1.轻薄透气

宝宝大小便后，家长要及时帮宝宝更换纸尿裤。如果不及时更换纸尿裤，会使宝宝的屁屁长时间处于潮湿闷热的环境之下，很容易患上红屁股和尿布疹。另外，父母给宝宝选购纸尿裤时，要尽量选择吸水性强、轻薄透气的纸尿裤，从而减少宝宝患红屁屁和尿布疹的几率。

2.防漏设计

如果纸尿裤没有防侧漏的设计，宝宝活动时就会发生外漏、侧漏现象。因此，给宝宝选择纸尿裤时，父母一定要选择设计合理的具有防漏设计的纸尿裤。

3.腰围大小合适

宝宝生长发育速度很快，所以纸尿裤的腰围大小和松紧度十分重要。宝宝生性爱动，纸尿裤要使宝宝活动自如，不勒肚子。

宝宝认识和探索世界时，一个合身体贴的纸尿裤十分重要。宝宝的独立性和自我意识逐渐成熟，纸尿裤过大会影响宝宝正常运动，太小又会磨损宝宝大腿内侧肌肤。所以，家长在给宝宝选购纸尿裤，一定要考虑宝宝纸尿裤的设计与剪裁。

另外，宝宝纸尿裤上的卡通图案要十分有趣生动，这样才能获得宝宝们的喜爱。

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