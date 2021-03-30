只剩半年了！孩子入园准备，你做好了吗？

还不到半年，满3岁的小朋友们就要开启幼儿园生活。作为孩子离开家长的第一步，这是非常大的考验，必须要提前做好准备，否则待到入园的时候，不仅要面临分离综合征，还可能会出现健康问题，所以在此之前，一定要做好下面这些准备。

1.作息时间要规范

上幼儿园之前，孩子的作息可能比较随便，困了就睡、醒了就嗨。而在上幼儿园之后，作息就要规律起来了，提前调整可以让孩子尽快跟上节奏。一般来说，幼儿园上学时间在早晨7-8点，放学时间为下午的4-5点，这其中中午午休约2个小时，妈妈们可以根据情况让孩子提前适应。

3-5岁的孩子，每天需要10-13小时的睡眠，扣除中午的2个小时，那么晚上就需要睡8-11小时。假设每天7点起床，那么孩子每天要9-11点睡觉，鉴于早睡有利于身高发展，所以建议9点前要让孩子睡着。这就表示，爸爸妈妈们要纠正孩子的睡眠时间，提前让他们养成早睡早起的习惯。

除了夜晚睡觉，午休也需要重视起来。因为在幼儿园生活中，午休也是至关重要的，如果孩子在之前都没有午睡的习惯，那么也要提前培养。需要提醒的是，午休一定要让孩子自己睡，因为在幼儿园可没有爸爸妈妈陪着。

2.培养自理能力

不少孩子到了3、4岁了，还不会自己吃饭，尤其是家里有老人的，还喜欢天天追着喂饭吃，经常一吃吃很久。而在幼儿园，孩子们需要自己吃饭，并且吃饭时间也基本控制在半小时以内，超过这个时间，孩子会非常尴尬，老师则会非常头疼。另外幼儿园大多使用勺子，所以也要提前让孩子学会用勺子吃饭。

除了吃饭，在幼儿园还有很多事情需要自己做，比如提裤子、擦屁屁、主动大小便，这对于孩子来说都是比较大的挑战。如果没有提前适应独自大小便，那么就需要老师帮忙，一旦老师没及时回应，就可能出现尿裤子、拉裤子的情况；如果恰好是个害羞的孩子，而老师也没看到，那么就要遭罪了。

所以要提前锻炼孩子独立排便的能力，最起码能做到自己脱裤子坐到小马桶上，然后让老师帮忙擦屁股，后续等孩子大一些可以让他们自己擦了。另外大部分孩子都不喜欢在幼儿园大便，为此建议让孩子养成早晚排便的习惯，这样在幼儿园不需要一直憋着。

3.规定日常饭点

不少孩子的饭点会比较随意，只要饿了就立马可以吃东西，然而在幼儿园，每顿饭都有固定的时间，孩子一定要遵守。目前的幼儿园，上午有个零食，中午11点午餐，下午起来后活动一会吃些点心，时间固定、食物量也基本固定。

孩子吃得好、吃得饱才会开心，才有精力参加各类幼儿园的活动，所以一定要提前调整饮食规则、规范日常饭店，白天要按照幼儿园的吃饭时间提供餐食。平常吃的水果、零食也要适当控制，逐渐匹配幼儿园的量，这样孩子的肠胃也会逐渐适应，找到合适的饮食规律。

4.准备一些“安全感”

对于孩子来说，幼儿园充满了陌生，环境、老师、同学、物品都是新的，这会让孩子感到不安全，出现焦虑情绪。针对这种情况，心理学家建议给孩子提前准备“安全感”，也就是孩子熟悉的东西。

毛绒玩具、毯子、衣服等等，只要是孩子喜欢的、依恋的东西，都可以给孩子提供安全感。虽然这些东西可能很普通，但是它们会有熟悉的触感和味道，暗藏着孩子的心理需求。

除此以外，爸爸妈妈们还可以把幼儿园要用到的东西提前准备好，让孩子提前熟悉，比如让孩子每天背着小书包出门玩耍等等。要给被褥、书包等物品盖章（幼儿园会要求在私人物品上盖章做标记，方便区分）的时候，可以让孩子参与其中，让他知道这些东西是他的，排斥情绪会减少很多。

5.做好心理准备

除了不愿意和妈妈分开，有些孩子不愿意去幼儿园，是因为对幼儿园有陌生感、恐惧感，也有可能是因为听到其他大人说过幼儿园的坏话，或者用“你不听话就送你去幼儿园”来吓唬他，这类孩子就要提前做好心理建设。

比如经常带孩子去幼儿园附近转转，让他们看看里面的小朋友做游戏，孩子会发现原来这里面有这么好玩的事和人，逐渐消除恐惧感。除此以外还可以用一些绘本告诉孩子，上幼儿园可以认识新的老师和朋友，有新的玩具，非常好玩。

当然除了孩子，家长们也要做好心理准备，每年都有不少家长送了孩子之后舍不得走，一直在门口、窗外恋恋不舍，如果意外被孩子看到，那么很可能导致新一轮的“分离焦虑”。

总的来说，在孩子入园前，必要的准备少不了，比如了解幼儿园的情况，调整孩子的生活习惯等等，这些都可以让孩子入园更轻松愉快，家长们也能更放心一些~

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