你觉得：哪些老育儿方法你无法忍受？

照顾孩子非常辛苦，所以不少家庭产后会让老一辈过来帮忙，只不过虽然是找到人帮忙了，但同时老人们也带来了不少育儿“经验”。这些经验，有些无伤大雅，有些则是妈妈们无法接受的。下面就列举几个育儿老方法，看看哪个是你最无法忍受的~

1.挤奶头

观点：宝宝乳房有点肿胀，挤一挤可以恢复正常；女宝宝要挤一挤，未来乳头不容易凹陷，方便小宝宝吮吸；男宝宝也要挤一挤，否则将来胸部会发育的和女孩一样；宝宝乳头会有分泌物，需要提前挤出来。

危害：新生儿的乳腺非常脆弱，被大人强行挤压，很可能因此受伤，影响正常的发展，严重的甚至乳房停止发育。而且如果挤破了，那么就可能留下疤痕，无论是美观度还是未来的哺乳功能，都会受到影响。

总结：新宝宝的乳房确实会存在一些异常，比如肿胀、凹陷、有分泌物等等，但这都是因为出生的时候，从妈妈那带出了一些雌激素，属于正常情况。这不需要做额外的处理，随着宝宝体内激素恢复正常，症状也会慢慢消失的。

2.去胎毒

观点：宝宝出生后，会带出不少毒素，所以要通过一些方法来排出胎毒，比如喝黄连水等中药、玉米须水等偏方、涂抹不明药物、带银手镯等等，总之各个地方都有各自的方法。

危害：是药三分毒，成年人都不一定能承受，更何况是刚出生的宝宝。所以不推荐给新生儿乱用药物、偏方。新生儿只能吃母乳和配方奶，其他东西基本不能碰，甚至是水都不能乱加。至于银手镯属于饰品，佩戴的时候可能导致机械性损伤。

总结：首先要了解胎毒是什么，其实老一辈所谓的胎毒就是常见的乳痂、湿疹、鹅口疮、红斑、黄疸等，而导致这些问题的原因是激素、遗传、环境等，和所谓的胎毒没有任何关系。爸爸妈妈们需要做的就是好好护理宝宝，当出现上述皮肤问题的时候，及时找医生帮忙。

3.绑腿

观点：宝宝出生后是罗圈腿，所以一定要绑腿，打蜡烛包，不然宝宝以后腿会长不直，一直罗圈下去，非常难看。

危害：宝宝皮肤、肌肉组织都非常娇嫩，强行束缚可能导致软组织挫伤，血液循环也会受到影响。而且绑腿会增加“发育性髋关节脱位”的风险，严重的还会影响到宝宝未来行动能力；最重要的就是不舒服，成年人被束缚几分钟都受不了，更何况是刚出生没多久的宝宝。

总结：大部分宝宝出生后都会有O型腿的情况，这是非常正常的生理现象，等到未来长大了会自然而然消失的。所以没必要大惊小怪，更不需要通过绑腿之类的手段强行矫正。

4.剃胎毛

观点：宝宝出生后第一茬头发要剃掉，这样将来头发才会长得浓密柔顺，也会更好看。

危害：和其它部位的皮肤一样，宝宝的头皮也很脆弱，剔头的过程中，一不小心就可能划破头皮，进而导致感染。此外剃头还可能损伤到宝宝的毛囊，这样反而会影响到后续的头发生长。而且头发本身具有保暖和保护的作用，剃光了阳光就会直射头皮导致晒伤，冬天头皮也更容易着凉。

总结：剃胎毛完全不会让新头发变浓密，所以这里不推荐给孩子剃。而如果想留作纪念，那么等宝宝头发长长了，用剪刀剪下来，这样只要操作得当就不会给头皮带来负面影响。

5.把屎把尿

观点：纸尿裤一天要用好几片，太费钱了，不如早早给孩子把屎把尿，帮他们养成自主排便的习惯。

危害：一般来说，人的括约肌会在3岁左右的才发育完全，这也是自主排便的生理前提。而之所以把屎把尿能让宝宝排泄，是因为大人的嘘嘘声的诱导，并不是他们真的有了尿意、便意，时间久了，孩子会习惯这种方式，这样即便3岁了，还是很难自主控制排尿，有可能很大了还尿床。而且把屎把尿的动作会损伤到宝宝的髋关节发育，导致痔疮、脱肛、细菌感染等问题。

总结：控制排泄和学走路一样，一定要身体发育到一定时候，才会慢慢学会，家长们没必要刻意将这个进程提前。可以等到孩子2岁左右逐渐尝试引导他们如厕，注意引导的时候不要操之过急，孩子尿床了也不要训斥，以免导致心理阴影。此外切忌不要穿开裆裤，不利于个人卫生，还可能引起一些“变态”的注意，选择合适透气的纸尿裤，才是正确的打开方式。

6.盲目补钙

观点：枕秃要补钙、肋骨外翻要补钙、夜惊要补钙……似乎在老一辈眼里，孩子出现这些问题都是缺钙惹的祸，统统要补钙！

危害：补钙也是要看情况的，盲目补钙加重肠胃负担，导致便秘、高钙血症、口干等问题。

总结：孩子是否缺钙最好还是先去医院，看看医生给的建议。如果确实缺钙，那么可以额外补充一些钙剂。注意有些家长觉得，骨头汤是补钙的，但其实补钙能力和水的区别不大，反而含有大量脂肪容易导致肥胖。另外补钙的同时记得补维生素D，否则钙是无法吸收的哦~

7.睡头型

观点：要给宝宝睡硬枕头，要用枕头毯子等物品固定他的头部，这样睡出的头型更好看。

危害：使用枕头、毯子等会导致新生儿猝死综合征的发生风险增加5倍；另外固定头部的枕头可能导致窒息情况。

总结：古代睡扁头是为了将来扎辫子好看，然而现在没有这方面的需求，反而圆头更适合大众审美。所以没必要刻意固定宝宝的睡姿，而是让他左右经常换着睡，白天还可以多趴一趴。

你们还遇到过哪些无法接受的老育儿方法？

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