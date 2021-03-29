重庆保姆掌掴抱摔40天女婴，看完录像，夫妻俩差点崩溃！

现如今的生活压力比较大，父母们都忙于工作，没有太多时间照看孩子，于是保姆行业也逐渐火热起来。然而保姆作为一个“熟悉的陌生人”，人品参差不齐，如果碰到了人品差、服务态度不好的保姆，那么很可能受一肚子气！

近日，重庆的樊先生就遇到了一个闹心的保姆：夫妻两外出工作，请来的保姆竟然多次用力掌掴、抱摔自己的女儿，这一切都被监控记录了下来，夫妻两意外发现后非常气愤。

樊先生的保姆姓王，五十多岁，选择她是因为她是妻子前同事的母亲，并且听说当了很多年的保姆，经验丰富。因为是熟人介绍，所以比较放心，女儿也一直没有什么异样，一直相安无事。如果不是房间里装了摄像头，夫妻两绝不会想到，这位王保姆是这么对孩子的！

视频中显示，女婴正睡着呢，保姆突然抱起女婴的头然后再用力放下，并且还反复好几次。更过分的是，她还来回抛动女婴，有几次孩子在空中转了近一圈才被她险险地接住；孩子哭泣的时候，还会按住嘴巴、抽打脸部，有时候还能听到咒骂：“我弄死你”！

不敢想象，这是一个50多岁且已为人母的人做出来的事情，看到了监控之后，樊先生非常伤心，妻子更是哭成了泪人。对于此事，夫妻没有做太多过激行为，而是立马报警处理这件事情。目前保姆王某被警方处以行政拘留15日，罚款500元的处罚。

对于保姆的行径，网友们也是恨得牙痒，纷纷表示罚的太轻了：

“如果婴儿被长期巨力摇晃，甚至可以损坏听力系统和脑神经系统，并且这种伤害不可逆！！！”

“这么小的孩子，头颈很脆弱，这么猛力摇晃撞击，万一有什么问题，等发现就晚了，太可怕了，保姆行业应该正规培训”

“初为人母看到这种画面，真的是心痛。 是人吗，这个保姆心这么毒，如此对待一个才40天的宝宝！建议孩子爸妈一定要曝光”

“楞个小的宝宝，抱起都要小心翼翼轻脚轻手的，她动作幅度楞个大，还抱娃儿撞在床上，她女居然说是在哄娃儿的，怕是眼睛瞎了哟。”

“这个确实太可恶可恨了，婴儿那么小即使哭闹肯定有原因的，她这样做很容易让婴儿脑震荡而且脊椎受伤，孩子父母一定要带宝宝好好检查。”

……

保姆频频爆雷，该如何选到好保姆？

对于不少家庭来说，保姆是刚需，那么该如何选到好保姆，让宝宝远离威胁呢？

1.年龄

可以根据自己的需求，选择保姆的年龄。比如只是清洁、做饭等常规家务，可以选择比较年轻的保姆，这类人比较好管控，也比较容易合作。而如果是照顾孩子，那么可以选择35岁左右的育儿嫂，最好能有一些学历，比较好沟通，同时也不容易有育儿陋习。照顾老人则推荐40岁以上的，比较有耐心；如果老人行动不便，那么最好选择力气比较大的。

2.来源

互联网平台还是熟人？其实大部分家庭开除保姆后，不会给太难看的差评，毕竟保姆知道家里的住址和一些秘密，所以网上的评价并不是很靠谱。至于熟人介绍的，虽然表面上知根知底，但是安全性也不得而知，熟人作案的事情也常有发生，而且一般熟人介绍的，专业技能也比较一般。这里建议无论是熟人推荐还是专业的公司，都要签合同，并且保留必要的身份信息，确保没有前科。有条件的，可以查一查之前的工作情况，看看是因为什么解除劳务关系的。

3.国籍

不少家庭非常迷信“菲佣”，毕竟很多电视、电影上都有菲佣的影子。但其实菲佣质量也是参差不齐，有些在国内都没有合法身份，即便是有了签证也可能是留学生签证。而且菲佣还有语言不通的情况，沟通存在不少障碍。当然，在高端市场，菲佣的专业性还是比较高的，有些甚至能听懂中文，只不过价格方面也比较高。

4.健康

健康分生理和心理，生理健康可以查看其是否有健康证，而心理健康则需要大家自己评判了，比如可以让阿姨来一段自我介绍，如果说话的时候词不达意，那么沟通起来必然会很麻烦。也可以看看他们的反应速度，有明显迟钝的很可能有精神发育方面的问题。此外还可以给阿姨安排一些比较复杂的事情，看看她的逻辑能力。

5.性格

性格方面也要适当考察，建议选择温柔型的，这类阿姨大多有耐心、有爱心，不容易生气。此外还可以问问阿姨的家庭情况，看看她生活的是否幸福，一般来说家庭幸福的人不会疑神疑鬼，更适合带孩子。

最后希望樊先生的女儿可以安然无恙，碰上这么个保姆，也够倒霉的~

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